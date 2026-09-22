Se les cruzó un caballo y chocaron en la Ruta 22: una mujer embarazada tuvo que ser asistida

El accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este martes cuando el animal sorprendió a los ocupantes del vehículo. Su estado de salud.

Un gran susto se llevó una pareja cuando se encontró con un caballo suelto sobre la Ruta 22 , cerca de la ciudad de Zapala . El fuerte impacto entre el auto en el que se desplazaban y el animal hizo que la acompañante deba ser hospitalizada, de manera preventiva, especialmente porque cursa un incipiente embarazo.

La pareja se trasladaba desde Zapala a la capital provincial cuando, minutos antes de las 7 de la mañana de este martes, chocó contra un animal que se encontraba sobre la cinta asfáltica. El comisario Carlos Zalazar señaló, en diálogo con L M Neuquén , que fueron alertados por otro automovilista que pasaba por ese sector de la ruta nacional.

“A las 7.10 se acercó personal de la División de Tránsito y se encontraron con el siniestro vial protagonizado por un auto Volkswagen UP y un equino, que yacía muerto a metros de la banquina”, indicó el comisario.

Detalló que se trataba de un caballo de pelaje alazán, sin seña, ni marca. Tenía aproximadamente un año de vida.

El accidente de tránsito fue a la altura del kilómetro 1366, cerca de la localidad. “Colisionaron con el animal que se encontraba sobre la cinta asfáltica”, relató el comisario.

Gentileza Zapala Noticias

Traslado al hospital

En cuanto a los ocupantes, un hombre y una mujer no tuvieron lesiones de gravedad. Aunque, particularmente la mujer, de unos 30 años, fue trasladada al hospital local para su atención a modo de prevención dado que cursa su quinta semana de embarazo.

“Se hizo presente personal del SIEN y examinó a la señora y luego dispone su traslado al Hospital de Zapala, de manera preventiva. Fue evaluada y dada de alta sin riesgo”, aseguró Zalazar.

Como consecuencia del impacto, el auto registró daños materiales importantes en la parte frontal. Fue entregado al padre de la mujer que debió esperar a la grúa para poder llevárselo a la vecina ciudad.

Vuelco de una camioneta que llevaba dos caballos de carrera

El pasado sábado se produjo un impactante accidente de tránsito también sobre la Ruta 22, pero en esa oportunidad fue en el tramo que une Cutral Co con Los Catutos cuando una camioneta que trasladaba dos caballos de carrera perdió el control del vehículo y volcó. El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 1360 y tanto los ocupantes del rodado como los animales resultaron ilesos.

El siniestro se desencadenó cuando el conductor perdió el control de la camioneta que tiraba de un carro remolque con dos caballos de carrera. Debido al estado de la calzada, que presentaba ondulaciones e irregularidades en el pavimento, el remolque comenzó a balancearse hasta que el vehículo se cruzó de carril, lo que provocó que la unidad volcara a un costado de la ruta.

Tanto los ocupantes del vehículo como los dos equinos trasladados resultaron ilesos tras el accidente. Después del siniestro, los animales se dirigieron campo adentro, lo que facilitó las tareas para protegerlos de la circulación de vehículos.

Tras el impacto, el rodado sufrió la pérdida de combustible, lo que encendió las alarmas de los ocupantes del vehículo debido al peligro de incendio. Por ello, las personas presentes en el lugar utilizaron un matafuegos preventivamente para evitar cualquier riesgo de fuego.