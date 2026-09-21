Neuquén gana, ahorra y construye: el petróleo le dejó $200.000 millones de superávit

El crecimiento de los ingresos provinciales, impulsado por la producción petrolera, permite sostener la inversión en obras sin comprometer las cuentas.

Mientras buena parte del país hace equilibrio con las cuentas, Neuquén muestra una foto distinta: la provincia cerró julio con un superávit financiero cercano a los 200.000 millones de pesos y, al mismo tiempo, acumula una inversión en infraestructura que ya superó los 500.000 millones.

La explicación tiene que ver con el crecimiento de los ingresos, empujado por las regalías petroleras , corrió muy por delante de la evolución de los gastos.

El dato surge del análisis de los equipos técnicos del Ministerio de Economía, Producción e Industria. Entre enero y julio, los ingresos corrientes crecieron 18% en términos reales , mientras que los gastos corrientes avanzaron apenas 7,8%.

Una trabajadora resultó con graves lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Esa brecha dejó un resultado que equivale a cerca del 4% de los ingresos totales de la provincia.

"Los ingresos han crecido muy por encima de los gastos, lo cual genera que a julio de este año nosotros cerremos con un superávit financiero de unos 200 mil millones de pesos", sostuvo la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, quien remarcó que este desempeño permite sostener la inversión pública sin comprometer el equilibrio de las cuentas.

Recursos propios: el eje del modelo

Uno de los rasgos más marcados de las finanzas neuquinas es su autonomía: más del 84% de los ingresos corrientes es de origen provincial. Esa fortaleza está directamente ligada al avance de la actividad hidrocarburífera y, en particular, a las regalías petroleras.

El barril más caro también jugó a favor. Según explicó Pogliano, el aumento del precio internacional permitió compensar parte del impacto de una inflación mayor a la prevista cuando se elaboró el presupuesto. "Todas las consultoras están estimando que la inflación anual va a estar arriba del 30 por ciento", advirtió.

Con ese margen, el Ejecutivo aceleró la ejecución de obra pública. A julio, la inversión en infraestructura superó los 500.000 millones de pesos, y la proyección oficial es cerrar el año con más de un billón destinado a obras.

La funcionaria resumió la lógica con una cuenta simple: "La diferencia entre el 18 por ciento y el 4 por ciento es lo que nosotros hemos logrado invertir en obras". Entre los principales destinos mencionó rutas, establecimientos educativos y hospitales.

Vaca Muerta: producción en ascenso

El motor de todo el esquema sigue siendo Vaca Muerta. Neuquén produce hoy alrededor de 650.000 barriles de petróleo por día y proyecta llegar a los 700.000 hacia fin de año. De concretarse, implicaría un crecimiento promedio del 24% respecto del año anterior.

Según Pogliano, la tendencia de expansión podría sostenerse hasta 2030. El impacto en las arcas provinciales es directo: Neuquén percibe el 12% del valor neto del barril en concepto de regalías, uno de los principales ingresos vinculados a la actividad.

El reclamo por la coparticipación

La otra cara de esta pujanza es un reclamo cada vez más firme. El crecimiento de los recursos propios profundizó el pedido de Neuquén de actualizar el esquema de coparticipación federal.

Según Hacienda, la provincia recibe por ese concepto unos 120.000 millones de pesos, una proporción cada vez menor dentro de sus ingresos corrientes.

Pogliano cuestionó que los coeficientes vigentes no reflejen el peso económico y demográfico de la provincia.

"Somos un gobierno que somos abierto al diálogo, pero también somos conscientes que a nosotros el equilibrio financiero nos sirve, porque nos da crecimiento y nos da sustentabilidad en el tiempo", Carola Pogliano. "Somos un gobierno que somos abierto al diálogo, pero también somos conscientes que a nosotros el equilibrio financiero nos sirve, porque nos da crecimiento y nos da sustentabilidad en el tiempo", Carola Pogliano.

"Hoy Neuquén, en lo que participa en el producto bruto interno, casi triplica lo que genera la ley de coparticipación en el coeficiente", afirmó.

Además, planteó que los parámetros nacionales no contemplan el crecimiento del Producto Bruto Geográfico neuquino ni el aumento poblacional por encima de la media del país.

En ese contexto, el Gobierno provincial apuesta a sostener el crecimiento sin resignar el orden fiscal.