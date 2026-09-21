Un municipio neuquino sortea 531 lotes en cuotas: el requisito excluyente para participar

Lanzó un plan histórico para facilitar el acceso a la tierra con amplia financiación. Sin embargo, la adjudicación ante escribano limitará el ingreso a un grupo muy específico.

El intendente de Zapala , Carlos Koopmann , anunció la puesta en marcha del loteo “Malvinas Argentinas” , que contempla la entrega de 531 lotes con servicios, que serán adjudicados mediante sorteo público, y que podrán ser pagados en planes de hasta 24 cuotas.

En una primera etapa, estarán habilitados para ser parte de este sorteo todos los aspirantes que se inscribieron en el registro municipal hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, deben cumplir con los requisitos fijados en la ordenanza que el jefe comunal elevará esta semana al Concejo Deliberante para su análisis y aprobación.

El flamante loteo está ubicado sobre el Acceso Fortabat, en proximidades del monumento al Soldado de Malvinas, donde durante las últimas semanas ya se pudo ver el trabajo de las máquinas, realizando el movimiento de suelo y la apertura de las calles.

Los lotes y la oportunidad de una vivienda propia

“Como equipo de gobierno, sabemos que el mayor desvelo de muchas familias zapalinas es poder cumplir el sueño de la casa propia, y por eso las estamos acompañando con este primer paso, que es tener la oportunidad de acceder a un terreno para poder construirla”, dijo el intendente, remarcando que “la adjudicación se realizará a través de un sorteo público y ante escribano, como una forma de garantizar la transparencia de todo el procedimiento”.

Koopmann remarcó que “los terrenos contarán con los servicios de agua, luz, red cloacal, cordón cuneta y mensura, que serán financiados a partir de un trabajo en conjunto entre el municipio y el gobierno provincial”.

En esta instancia, del total de 531 terrenos, 486 tendrán como destino la construcción de viviendas familiares y 45 para locales comerciales.

El jefe comunal detalló que “la adjudicación por sorteo se irá realizando por etapas, a medida que cada sector del loteo vaya contando con todos los servicios, porque en anteriores gestiones ya se tuvo la mala experiencia de entregar terrenos sin servicios, ocasionando innumerables perjuicios a las familias”.

“En caso de no completar la cantidad de adjudicatarios con los postulantes inscriptos hasta el 31 de diciembre de 2022, en la siguiente instancia se abrirá la participación a quienes se hayan inscripto en el registro municipal después de esa fecha”, dijo Koopmann.

Residencia en Zapala

En cuanto a las exigencias que deberán cumplir los aspirantes, el proyecto de ordenanza establece que los argentinos nativos deberán demostrar una residencia mínima de 2 años en la ciudad. Los argentinos naturalizados deberán demostrar 5 años de residencia y 2 de ciudadanía efectiva. Mientras que los extranjeros tendrán que cumplir con 10 años de residencia en la localidad.

Por otra parte, los interesados en acceder al sorteo de los terrenos, “no podrán ser propietarios dentro de la provincia de Neuquén de otro lote o inmueble con idéntico destino, o adjudicatarios de una vivienda en cualquier plan, ocupada o en vías de ocupación, posea o no título de propiedad”.

Además, no pueden haber sido beneficiarios de un lote municipal en los últimos 15 años, ni estar inscriptos en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios ni en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

“En esta posibilidad de acceder a un lote, hay que ser solidarios, por eso los adjudicatarios tendrán la obligación de pagar el valor del terreno, con facilidades que va a otorgar el municipio, pero deberán hacerlo para que otros zapalinos también tengan la misma oportunidad”, señaló Koopmann.

En ese sentido, vale mencionar que el valor de los lotes será fijado al momento en que se apruebe la respectiva norma de adjudicación, y los beneficiarios deberán hacer una entrega inicial equivalente al 30% de ese total, demostrando su capacidad de pago, donde el monto de la cuota establecida, no podrá superar el 30% de sus ingresos.