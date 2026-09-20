Un árbol de grandes dimensiones cayó este domingo al mediodía sobre la Ruta Provincial 46, a 35 kilómetros de Las Coloradas, por ráfagas que alcanzaron los 100 km/h.

El viento mostró su cara más dura en el centro neuquino: un álamo gigante cruzó la ruta 46 y la policía la liberó a hacha

El temporal de viento que azotó este domingo al centro de la provincia de Neuquén dejó su postal más cruda sobre la Ruta Provincial 46.

Fue al mediodía, en pleno pico de ráfagas, cuando un álamo de grandes dimensiones no resistió la fuerza del viento y se desplomó sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 35 de Las Coloradas , a unos 70 kilómetros de Zapala. El tronco quedó atravesado, con ramas desparramadas por más de 20 metros, cortando totalmente el tránsito en una de las rutas más transitadas de la zona cordillerana.

Fueron los propios automovilistas quienes dieron aviso a la Comisaría 31 de Las Coloradas. Hasta allí se constituyó una comisión policial encabezada por el subcomisario Ángel Salazar.

A hacha, a pala y a pulmón

La escena que encontraron fue elocuente. El árbol, partido por la mitad, con la madera astillada y la corteza arrancada, bloqueaba ambos carriles.

Sin maquinaria pesada a mano, los efectivos hicieron lo que saben hacer en la Patagonia profunda: trabajo a pulmón.

"Fuimos convocados a raíz que las fuertes ráfagas de viento habían volteado unos álamos y habían caído sobre la Ruta Provincial 46", relató Salazar a LM Neuquén. A continuación, describió que: "Se constituyó una comisión policial, constató la veracidad de lo informado y se puso manos a la acción".

Y detalló la tarea: "Procedimos a cortarlo con un hacha, retirándolo de la ruta y posteriormente sacando los restos con palas".

En total participaron 4 efectivos, que durante varios minutos trabajaron bajo el viento, cargando a hombro troncos pesados, barriendo astillas y liberando la traza. Las fotos que acompañan la nota muestran la magnitud del operativo y el esfuerzo físico, con la camioneta policial balizando al fondo y un auto particular esperando del otro lado.

Un temporal que obliga a la prevención

El hecho en Las Coloradas no fue aislado. El centro neuquino vivió este domingo una de las jornadas más ventosas de la temporada, con ráfagas que en algunos sectores superaron los 100 km/h, caída de ramas, voladura de chapas y complicaciones en rutas y caminos rurales.

Desde la Policía y Defensa Civil se informó que se ha adoptado un sistema de prevención para los días sucesivos, con recorridas constantes, alertas a automovilistas y puestos de aviso en los tramos más expuestos, especialmente entre Zapala, Las Coloradas y Rahue.

Por fortuna, y pese a la espectacularidad de las imágenes, el balance es positivo.

"No se produjeron víctimas ni daños materiales", confirmó Salazar. "El lugar ya quedó liberado y transitable. Los automovilistas dieron aviso a tiempo y se pudo actuar rápido".

La Ruta 46 volvió a quedar habilitada pasadas las primeras horas de la tarde, mientras el viento seguía soplando fuerte en la meseta. -