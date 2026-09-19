Alarmante cifra de muertes en accidentes de tránsito en Neuquén: el número ya supera a los registrados en 2025

Un informe realizado por la ONG Bien Argentino habla de 2.454 siniestros viales en 2026 con 184 lesiones graves. Solo en agosto, hubo tres víctimas fatales.

El impactante choque que se registró en la ruta del petróleo.

Durante este año se registró una preocupante cifra de víctimas fatales en siniestros viales con 45 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la Provincia de Neuquén. El dato surge del informe realizado por la ONG Bien Argentino con la información analizada por la Policía del Neuquén que refleja el aumento de las personas heridas en choques en el territorio provincial.

El relevamiento de la asociación civil contabilizó 2.454 siniestros viales durante los meses de 2026 , actualizado hasta el 16 de septiembre. Una cifra que refleja la gravedad de la seguridad vial es que suman 45 víctimas fatales en siniestro viales durante este año.

Sandra Torres, integrante de la asociación Bien Argentino en declaraciones a Canal 7, explicó: "Llevamos ya 45 personas fallecidas en lo que va de 2026. La cifra es muy crítica si comparamos con el mismo periodo de 2025, lamentablemente tenemos más personas fallecidas ". En los primeros ocho meses del año pasado se registraron 40 muertes.

Alto porcentaje de lesiones graves

El informe registró 984 personas lesionadas en esos incidentes viales, de las cuales 184 resultaron con heridas graves producto del impacto con otro automóvil. Se trata de las personas que sufrieron lesiones gravísimas como la pérdida de un miembro inferior como puede ser una pierda, un miembro superior con la amputación de un brazo y otras secuelas que les provocaron problemas de salud permanentes.

Fotografía de archivo. Gentileza Bomberos de Plaza Huincul

"Estamos llegando casi a los 1000 lesionados leves. Recordemos que las lesiones leves son aquellas con algún traumatismo temporal y 188 con heridas graves que quedan con secuelas como la pérdida de un miembro superior, inferior y hasta hoy lamentablemente 45 personas fallecidas" indicó Torres.

Más de la mitad fueron motociclistas, peatones y ciclistas

El informe detalló que de las 45 fallecidas, 13 de ellas eran motociclistas, 5 peatones y 5 ciclistas. En conjunto esta llamativa cifra representa el 51,3% de las personas que murieron en siniestros viales.

Solamente en el mes de agosto se registraron tres nuevas víctimas fatales en accidentes de tránsito, vuelcos y choques frontales en las rutas provinciales.

El incidente se registró en la calle Soldi y un motociclista resultó herido.

EL hecho de que el más de la mitad de las personas fallecidas eran motociclistas, peatones y ciclistas, exponen una nueva problemática de seguridad vial. Según el informe estos grupos forman parte de los denominados usuarios vulnerables del sistema vial, junto con otros peatones que circulan sin la proteccón física de un vehículo.

Usuarios vulnerables del sistema vial

Desde Seguridad Vial señalaron que el aumento de la circulación de motocicletas es uno de los factores que requiere atención. El informe agregó que la adquisición de una motocicleta constituye una opción más accesible al ser de menor valor, lo que amplía la cantidad de personas que se movilizan en moto.

Los dos vehículos siniestrados en la Ruta 237 terminaron con importantes daños materiales. Gentileza Bomberos de Piedra del Águila

"El dato fuerte es que los más vulnerables son ciclistas, motociclistas y también transeúntes. Lo que cambia la incidencia es el contexto social porque hoy podés acceder a una moto con cuotas mínimas, entonces las personas se compran motocicletas" agregó Torres.

En ese contexto, la organización Bien Argentino detalló que realizaron un relevamiento en todos los comercios dedicados a la venta de motocicletas como parte del acompañamiento a un proyecto impulsado por el diputado Gerardo Gutiérrez en la Legislatura provincial. La iniciativa plantea que los concesionarios de motos entreguen los rodados con casco reglamentario y la documentación correspondiente.