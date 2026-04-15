En tres meses, murieron 17 personas en accidentes de tránsito en Neuquén y casi la mitad son motociclistas

El informe fue realizado por la ONG Bien Argentino en base a datos de la Policía. Solo en tres meses se registraron 924 accidentes.

El primer trimestre de 2026 dejó un saldo preocupante en las rutas y ciudades de Neuquén. Un informe elaborado con datos de la Policía provincial junto con la ONG Bien Argentino registró 17 personas muertas en poco más de 900 accidentes de tránsito . Además del aumento de la siniestralidad, en la mitad de los hechos hubo motociclistas involucrados.

La cifra de aumento marca un aumento de siete víctimas fatales más que en el mismo período de 2025, confirmando una tendencia que inquieta a especialistas. Las estadísticas abarcan desde el primero de enero hasta el 31 de marzo con 924 siniestros . En esos primeros tres meses del año, además se registraron 378 personas con lesiones leves y 73 graves .

El crecimiento también se observa dentro del propio trimestre: solo en el mes de marzo ocurrieron 335 siniestros, quince más que en enero, lo que representa un aumento del 15%. En diálogo con R7, Sandra Torres , la referenta de la organzación advirtió que "la siniestralidad sigue en ascenso" y que hay personas que continúan luchando por su vida".

Accidentes de tránsito casi con mayoría de motociclistas

Uno de los datos más contundentes del informe es que el 44,5% de los siniestros fueron protagonizados por motociclistas, casi la mitad del total.

De este dato se desprende que al menos participaron en 411 accidentes dentro del primer trimestre, lo cual indica que casi 1 de cada 2 accidentes involucra a un motociclista.

Además, la siniestralidad tiene un marcado sesgo de género:el 85% de los involucrados son hombres y el 15% mujeres.

choque calle soldi motociclista

Las rutas más peligrosas y el factor humano en el centro del problema

El mapa de la siniestralidad vuelve a señalar corredores ya conocidos por su peligrosidad: Ruta 237, Ruta nacional 40, Ruta 7 y Ruta 22 concentran la mayor cantidad de hechos. Estos escenarios están cruzados por el turismo, la industria petrolera, la fruticultura y el movimiento cotidiano del área metropolitana de la Confluencia.

Torres explicó que el aumento de la siniestralidad en marzo podría tener que ver con los fines de semana largo que permitieron a la población a movilizarse: "creemos que tiene que ver con el movimiento hacia dentro y hacia fuera de la provincia. A más vehículos, más riesgo".

Según el informe, entre el 85 al 90 % tienen como causa principal el factor humano. Las conductas que más se repiten y causan accidentes en rutas son:

Sobrepasos indebidos, donde no debe ocurrir, con linea continua

Exceso de velocidad

Fatiga y cansancio

Uso indebido de celular, tomar mate, algo prohibido en algunas provincia

En la ciudad se repiten los mismos patrones y se suman la cuestion de los semáforos:

Cruce de semáforos en rojo a pesar de la foto multa

Alcohol y otras sustancias

“Siempre terminamos en lo mismo: malas decisiones al conducir”, sostuvo Torres. “Si hay mal clima, somos nosotros quienes asumimos el riesgo, por supuesto que hay excepciones gente que trabaja, o tiene que llegar y lamentablemente mayor siniestraldad ocurre en estas personas. La concientización sigue siendo clave”.

En las ciudades, el patrón se repite con un agregado: la desobediencia de los semáforos, incluso en zonas con fotomultas. Un dato que revela que la tecnología, por sí sola, no alcanza.

El balance del primer trimestre deja una certeza incómoda: la siniestralidad vial crece al ritmo de la circulación y vuelve a poner el foco en la responsabilidad individual.