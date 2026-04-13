Fuerte choque con demoras en Ruta 7: un motociclista fue hospitalizado

El hecho ocurrió entre una camioneta y una moto en una esquina semaforizada. El choque generó grandes demoras en mano Neuquén a Centenario.

Un fuerte choque generó demoras durante el horario pico en Centenario a la altura del ex peaje.

Alrededor de las 7 en pleno horario pico del primer día hábil de la semana se registró un fuerte choque en la Ruta 7 que generó demoras en el tráfico justo en el acceso semaforizado del Barrio 11 de Octubre. Debido a las lesiones provocadas en un motociclista el hombre debió ser hospitalizado.

El accidente de tránsito ocurrió entre una moto y un auto a 100 metros de la zona conocida como ex peaje.

Las causas del siniestro quedaron bajo investigación y hasta el momento se estableció que una moto que circulaba hacia Centenario impactó el lateral izquierdo de una camioneta Volkswagen Saveiro que accedía a la calzada.

El hombre que iba a bordo de la moto resultó levemente herido y fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) quienes lo trasladaron al hospital local.

Cómo sucedió el choque que generó demoras en Ruta 7

De acuerdo a la información brindada por LU5, hacia las 8 las pericias al auto continuaban mientras el test de alcoholemia al conductor dio negativo. En tanto, explicó las circunstancias del choque.

Según consignó, circulaba con su hijo para llevarlo a la escuela, momento en que pasó en luz verde para tomar la ruta 7, y allí, una vez que empezó a atravesar la ruta recibió un fuerte golpe en la puerta del conductor por un motociclista. En el lugar, durante los trabajos de accidentología se constataron maniobras similares realizadas por motos que atento al semáforo en rojo y la formación de largas fila continúan su marcha por banquina hasta colocarse primeras.

Debido al accidente, se registraron importantes demoras sobre la mano Neuquén-Centenario con filas de vehículos que se extrendieron y suscitaron la intervención de Policía de Tránsito Villa Obrera y Comisaría Quinta para ordenarlo.

Volcó la batea de un camión en Ruta 7 con 26 mil kilos de arena para Vaca Muerta

Un verdadero susto se llevó el personal de una empresa petrolera que era transportado en una combi hacia su lugar de trabajo cuando a pocos centímetros frenó un camión que protagonizó un vuelco sobre Ruta 7.

La destreza del chofer del transporte menor fue clave para no chocar de frente contra la cabina del camión que siguió de largo, mientras se desparramaba la carga de arena para el fracking que tenía como destino Vaca Muerta.

En una curva de la calzada, el camión prácticamente se quedó sobre uno de sus ejes, la batea con arena volcó sobre la banquina, y la cabina del camión siguió por la ruta.

Vuelco ruta 7 (4)

A través de la cámara interna del transporte se puede observar que el chofer ni bien advierte que el camión está a punto de volcar, se va hacia la banquina y frena levemente. Así evitó el impacto frontal y la batea se detuvo justo a tiempo. El personal, que iba dormitando, se pegó un gran susto que no pasó a mayores

Según consigno Centenario Digital, el camión trasportaba 26 mil kilos de arena hacia la zona de Bajo del Choique y el siniestro se produjo en la zona cercana a Aguada Pichana y la conocida Bajada del Mono.