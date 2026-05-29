Un bebé de 2 meses salió despedido de un auto durante un choque y ahora lucha por su vida

La familia regresaba de un festejo escolar cuando ocurrió el brutal accidente. El impactante realto de la madre.

El accidente ocurrió cuando la familia regresaba de una celebración por el Día de los Jardines en la provincia de Santa Fe.

Un grave accidente dejó a una mujer y sus dos hijos internados con heridas de consideración. El episodio se produjo cuando el auto volcó cuando regresaban de una celebración escolar por el Día de los Jardines.

El accidente ocurrido en un camino rural de la provincia de Santa Fe fue llamativo más que nada por la situación de un bebé de apenas dos meses, quien salió despedido del automóvil durante el impacto y fue hallado entre los pastizales varios minutos después.

Una celebración escolar que terminó en tragedia

El accidente ocurrió durante la tarde en un camino rural que conecta la Ruta Provincial N°18 con la localidad de Álvarez, en el sur santafesino. La familia viajaba a bordo de un Fiat Palio Weekend rojo cuando, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando.

choque2 Tras el accidente, un bebé de dos meses fue hallado entre los pastizales y trasladado de urgencia a un hospital de Rosario.

En el automóvil se trasladaban una mujer mayor de edad, un niño de cinco años y un bebé de dos meses. Horas antes, el grupo había participado de una actividad escolar vinculada con el Día de los Jardines, motivo por el cual regresaban a su hogar cuando ocurrió el episodio.

Las primeras imágenes tomadas en el lugar mostraron importantes daños materiales. Los peritos constataron la destrucción total de la luneta trasera y de las ventanillas posteriores, además de la dispersión de numerosos elementos personales sobre la zona rural donde ocurrió el vuelco.

Entre los objetos encontrados apareció incluso la bicicleta del niño de cinco años, que era transportada en la parte trasera del vehículo.

El dramático momento en que el bebé salió despedido

La situación más delicada estuvo relacionada con el bebé de dos meses. De acuerdo con la información difundida por medios del lugar, el pequeño salió despedido del auto durante el vuelco y cayó entre los pastizales cercanos al camino.

Los testimonios en el lugar indicaron que la mujer debió buscar desesperadamente a su hijo hasta que finalmente pudo encontrarlo entre la vegetación. Una vez localizado, el bebé recibió las primeras asistencias médicas y fue trasladado de urgencia a un centro de salud de Rosario.

Los médicos informaron que sufrió lesiones de gravedad y permanece internado bajo pronóstico reservado. La madre también resultó herida durante el accidente y debió ser derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención especializada.

Por su parte, el niño de cinco años también sufrió lesiones y fue asistido por los equipos sanitarios desplegados en la zona.

La investigación y otro accidente reciente que conmocionó a Santa Fe

Hasta el momento no trascendieron evidencias que permitan determinar con precisión la mecánica del siniestro, por lo que las pericias continúan en marcha.

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Los investigadores analizan el estado del vehículo, las condiciones del camino y otros posibles elementos que permitan reconstruir los momentos previos al vuelco.

El episodio ocurrió apenas semanas después de otro accidente fatal registrado en Santa Fe. En aquella ocasión, el subjefe de la Comisaría 7ª de Humberto Primo, Jonatán Suárez, murió luego de un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 280S, entre Sunchales y Colonia Aldao.

El policía regresaba a su domicilio después de finalizar su servicio cuando la camioneta que conducía impactó contra una tolva remolcada por un tractor que circulaba en sentido contrario.

El choque provocó daños severos en el vehículo y los equipos médicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento del agente.