Juegos, pérgolas y un skatepark: las obras inesperadas que se integran a la Avenida Mosconi

Aunque el objetivo principal de la obra es sumar desagües pluviales y agilizar el tránsito, los peatones y ciclistas tendrán su lugar en la nueva avenida. Los detalles.

Por su envergadura, la transformación de la Avenida Mosconi es considerada como uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Neuquén capital. Mientras los trabajos avanzan para habilitar tramos de asfalto a contrarreloj, también se develan algunas características poco conocidas del proyecto, como la inclusión de plazas con juegos infantiles, pérgolas y hasta un skatepark que busca integrar esta arteria con la vida urbana de la ciudad.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola , visitó los estudios de LM Neuquén en Vivo para repasar los avances de una obra que promete cambiar el paisaje urbano de la capital. El proyecto, con tres turnos de actividad, tiene un plazo de ejecución de un año, por lo que aún faltan meses para conocer el resultado final.

Pese a que la circulación se garantiza a través de las calles colectoras, el uso de desvíos y la presencia de máquinas trabajando genera molestias entre los vecinos. Por eso, desde el gobierno local buscan acelerar el ritmo de obra y celebran la habilitación de los primeros tramos asfaltados.

Uno de ellos es el sector conocido como Etapa 6, donde la Avenida Mosconi converge con los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. Nicola aseguró que allí ya se evidencian los primeros resultados del proyecto.

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"En menos de 60 días pudimos tener terminado ese tramo para evitar ese desvío que, si bien estaba pavimentado, se trababa bastante el tránsito", dijo sobre la mano que va en sentido Neuquén - Cipolletti.

Durante casi dos meses, los automovilistas tuvieron que tomar desvíos previamente pavimentados por calles como Lules, Lázaro Martín o Río Uruguay. Hoy, pueden salir a la provincia vecina a través de una zona de pavimento que se integrará luego a la Avenida Mosconi.

Nicola explicó cómo será la circulación por una gran arteria que tendrá cuatro carriles de circulación y uno de estacionamiento por lado. "Los tres carriles externos son estos que ya están terminados" dijo sobre la habilitación reciente.

Mosconi asfalto (17) Claudio Espinoza

"Los dos carriles centrales van arriba del viaducto, la Mosconi se abre y van dos carriles por arriba y dos por abajo", aclaró. De esta manera, los que circulen por esta arteria una vez que esté terminada deberán elegir si seguir por los carriles centrales para tomar el puente y viajar hacia Cipolletti o si desviarse hacia la derecha para tomar los carriles externos y así girar hacia el área urbana de Neuquén capital, por calle Obrero Argentino.

En el sentido contrario, al ingresar a Neuquén desde Cipolletti, se sigue la misma premisa. Los que circulen por los dos carriles centrales del viaducto podrán continuar el recorrido que propone la Avenida Mosconi. En cambio, aquellos que tomen los dos carriles de la derecha podrán bajar a la ciudad de Neuquén para tomar calles urbanas como Alderete y Primeros Pobladores.

"Lo que se ha buscado con los viaductos es que la circulación que va desde o hacia los puentes cruce en desnivel y así evitar los cruces con las calles perpendiculares", dijo Nicola, que agregó que, de Primeros Pobladores en adelante, comenzarán los cruces en todas las intersecciones, con esquinas que incluirán semáforos inteligentes.

Juegos, bicisendas, pérgolas y skatepark: lo que se suma a la Avenida Mosconi

Si bien el objetivo principal de la obra apunta a generar desagües pluviales que pretenden evitar inundaciones ante fenómenos climáticos extremos, el proyecto también añade otros beneficios para los automovilistas.

Nicola aclaró que se trabaja con un pavimento de tecnología más avanzada, para así evitar el deterioro de la calle. Además, los nuevos semáforos y la multiplicación de carriles prometen reducir el tiempo de traslado desde el límite interprovincial hasta el aeropuerto en al menos un 50%.

Mosconi asfalto (4) Claudio Espinoza

Como la avenida busca integrarse a la trama urbana de la ciudad, además de la eliminación del terraplén también se pretende sumar espacios verdes, bicisendas y veredas más amplias para favorecer a los peatones y ciclistas.

En ese contexto, Nicola adelantó que la zona de acceso a Neuquén capital desde el puente carretero, justo en la etapa 6, sumará un skate park, pérgolas y juegos infantiles.

Aclaró que hoy se ve un leve desvío a la derecha porque se trabaja en la delimitación de los espacios del viaducto. Y agregó: "En algún momento empezamos con el espacio verde, van veredas, incluso un skate park porque en esa zona hay una gran plaza que se reconstruye".

Mosconi asfalto (19) Claudio Espinoza

Según detalló, esta nueva gran plaza se ubicará entre el viaducto y los carriles que servirán para conectar con Alderete y Primeros Pobladores. El espacio público incluirá un skatepark, zonas de descanso, sectores de juegos para niños, parquizado, zonas con pérgolas y decks para descanso, bancos de hormigón y paradas de colectivos.

De esta manera, la reconfiguración de la avenida promete integrar a los vecinos más allá de la agilidad vial. En ese sentido, la Municipalidad propuso que sean los neuquinos los que elijan la nueva denominación de la avenida a través de una votación popular que comenzará en pocos días.