Quiniela La Neuquina hoy: resultados del lunes 1 de junio de 2026, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de esta jornada. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy lunes 1 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

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El 17 abre el lunes con La Desgracia

El 0417 encabezó el sorteo de la Previa de La Neuquina este lunes 1° de junio de 2026. El 17, conocido en la tabla de la quiniela como "La Desgracia", arrancó el mes con mal augurio para los que no lo tenían jugado — y con champagne para los que sí.

Lo siguieron el 0895 en segundo lugar y el 1235 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 0408 en cuarto puesto y el 2103 en quinto.

Previa Neuquina 0106

El 05 llega al mediodía con El Gato

El 0105 encabezó el sorteo de la Primera de La Neuquina este lunes 1° de junio de 2026. El 05, conocido en la tabla de la quiniela como "El Gato", cayó parado en el primer puesto — como siempre — y dejó a los apostadores ronroneando con el ticket en la mano.

Lo siguieron el 0627 en segundo lugar y el 1328 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1604 en cuarto puesto y el 2367 en quinto.

Primera Neuquina 0106

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.