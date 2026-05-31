Seis años de superávit: Gaido mantiene cuentas ordenadas y sin endeudamiento

El municipio presentó la Cuenta Anual de Inversión ante el Concejo Deliberante. El 51% de los ingresos correspondió a recursos propios.

La Municipalidad de Neuquén alcanzó por sexto año consecutivo el superávit presupuestario. Desde que el intendente Mariano Gaido inició su gestión, las cuentas se mantienen ordenadas y el endeudamiento es cero. Esta solidez financiera permite que año a año el Plan Orgullo Neuquino se consolide en obras en cada rincón de la ciudad, y los nuevos servicios concesionados sea de excelencia.

Los números se vieron reflejados una vez más en la Cuenta Anual de Inversión que se presenta cada año en el Concejo Deliberante.

"Presentamos la sexta cuenta anual de la gestión, en este caso del ejercicio 2025, y fue también con superávit. Seis años consecutivos de superávit en la Municipalidad de Neuquén", dijo el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto , quien se presentó en la comisión de Hacienda y explicó a los concejales todo el ejercicio financiero al 31 de diciembre de 2025.

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“El superávit registrado fue de $8.135 millones de pesos, resultado de la diferencia entre $487.750 millones de recursos totales y $479.615 millones en erogaciones totales”, detalló el funcionario.

Explicación de los números

Tal como lo establece la ordenanza, la presentación formal se había realizado el 31 de marzo ante el cuerpo legislativo, y la instancia del 20 de mayo fue convocada para que el equipo económico explique en detalle los números del cierre. La conclusión fue contundente: seis años de gestión del intendente Gaido, seis años de superávit, cero endeudamiento y cuentas en orden.

El origen de los ingresos municipales refleja también una fortaleza que se sostiene cada año: el 51% correspondió a recursos propios, es decir, tributos generados por la propia gestión municipal. El 42% provino de la coparticipación provincial y de regalías hidrocarburíferas, mientras que el 6% restante correspondió a coparticipación de recursos federales.

image Juan Dutto.

“Esto nos demuestra que la mayoría de los recursos no depende de transferencias discrecionales del gobierno provincial o nacional, lo que le otorga al municipio mayor autonomía financiera”, indicó Dutto.

Y luego concluyó: “Lejos de ser un dato técnico, estas cifras son la prueba concreta de una administración que prioriza el equilibrio fiscal como condición de posibilidad para gobernar”, mencionó y agregó: "Esta solvencia presupuestaria no es un dato aislado sino la consecuencia de decisiones sostenidas año a año, como contener el gasto corriente, maximizar la recaudación propia y destinar cada peso disponible a mejorar la calidad de vida de los neuquinos y neuquinas”.

Recursos a obras

Respecto a los gastos, el funcionario resaltó que más de tres cuartos son destinados a obra, y estos números se traducen de la siguiente manera: “Uno de los datos más significativos es la baja incidencia del gasto en personal que asciende a 24,5% del presupuesto. Esto permitió que el 75,5% restante —más de tres cuartos del total— fuera a obra pública, infraestructura, bienes y servicios que generan valor directo para los vecinos: transporte público, recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes y espacios públicos”.

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En este marco Dutto, marcó tres hitos importantes que permite este orden en las cuentas públicas, por un lado, el plan de obras Orgullo Neuquino; por el otro el nuevo sistema de recolección de residuos implementado durante 2025, que logró cobertura del 100% de la ciudad con nueva maquinaria, nuevos cestos y una operación modernizada de punta a punta de la capital. Y también el sistema de transporte COLE con el Boleto Estudiantil Neuquino gratuito para todos los estudiantes de la ciudad.

"El superávit siempre es una herramienta que nos permite planificar y proyectar a futuro nuevas políticas públicas", explicó Dutto, quien subrayó que el equilibrio presupuestario permite "año a año poder pensar y desarrollar nuevas políticas a instrumentar durante la gestión sin comprometer la estabilidad del municipio".