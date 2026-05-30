Detectaron 11 infracciones por pesca nocturna y secuestraron 18 truchas en un operativo

La tarea fue realizada por la Brigada Rural y Abigeato Zona Sur junto con personal de Fauna. Los controles se desarrollaron entre el jueves y viernes.

Un operativo conjunto de prevención y control realizado en el sur neuquino permitió detectar 11 infracciones por pesca nocturna y el secuestro de 18 ejemplares de trucha, además de distintos elementos utilizados para la actividad.

El procedimiento se llevó a cabo entre la tarde del jueves 29 de mayo y la madrugada del viernes 30, cuando efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur realizaron patrullajes preventivos y controles dinámicos sobre las rutas nacionales 40 y 237.

Las tareas fueron desarrolladas en conjunto con personal de Fauna de San Martín de los Andes y Aluminé, en el marco de las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca deportiva y protección de los recursos naturales.

Once actas por pesca nocturna

Como resultado de los controles efectuados, los inspectores de Fauna confeccionaron un total de 11 actas de infracción por pesca nocturna, una práctica prohibida por la legislación vigente.

Además, se procedió al secuestro de 18 ejemplares de trucha capturados de manera irregular. Del total, 17 correspondían a la especie arcoíris y una a la especie marrón.

710745477_1436238191868080_7244071452171898412_n

Durante el operativo también fueron incautados diversos elementos utilizados para la pesca, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre el material secuestrado.

Controles para preservar los recursos naturales

Desde las áreas intervinientes destacaron que este tipo de procedimientos forma parte de los operativos preventivos que se desarrollan de manera coordinada entre fuerzas de seguridad y organismos de control.

El objetivo es preservar los recursos naturales, proteger la fauna ictícola y garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad pesquera en la provincia.

Tras finalizar las diligencias, el personal regresó a la sede de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur sin que se registraran otros incidentes o novedades de relevancia durante el desarrollo del operativo.