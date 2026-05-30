Neuquén La Mañana En 7 fotos: así fue la jornada con niebla densa en Neuquén y alrededores

La densa niebla vistió a todo el Alto Valle. Maria Isabel Sanchez

La ciudad de Neuquén amaneció con niebla este sábado, con escasa visibilidad, y un pronóstico en el que predominaron las temperaturas bajas.

En el caso de la ciudad la visibilidad se redujo de gran manera, pero en las zonas rurales, la niebla fue mucho más "espesa". El fenómeno comenzó en las primeras horas de la jornada del sábado, durante la madrugada, cuando la visibilidad era mínima, inferior a los cinco metros.

A causa de la densa niebla, el tránsito se vio afectado generando un gran riesgo para circular, sobre todo por la noche. LM Neuquén salió a recorrer distintos puntos de la ciudad para retratar la jornada.