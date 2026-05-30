Neuquén consolida la centralidad del turismo de eventos de la Patagonia

El nicho del ocio y la recreación, en la capital provincial parece no tener techo. En los últimos cinco meses 1,8 millón de personas dan cuenta del espaldarazo que el intendente Mariano Gaido le ha dado a la actividad.

El reciente evento "Patria Capital", en el Parque Jaime De Nevares.

La capital de la gran metrópoli de Vaca Muerta lidera el segmento de las ciudad con mayor movilidad turística en lo que va del año. Según el corte que hicieron las autoridades del área de Turismo de la comuna, “en los primeros 5 meses del año, la ciudad ha sido receptora de más de 1,8 millón de personas”. Los funcionarios destacan la masividad de la última Fiesta nacional de la Confluencia, que, según los organizadores, albergó a 1,4 millón de personas; y el resto está relacionado con el evento de la semana pasada Patria Capital, “al que asistieron 90 mil personas”, y “otros eventos que en conjunto suman otras 300 mil personas”.

Si tomamos los números oficiales observamos que el impacto masivo de ese 1,8 millón de personas movilizadas arrojó compras por 90 mil millones de pesos, con un ticket promedio estimado, de 50 mil pesos. El más alto a nivel nacional.

Los relevamientos también hablan del “gasto del turista o ingreso de capital nuevo”. En este ítem se evalúa el comportamiento del gasto del turista que viene de otras ciudades y pernocta en la ciudad. Este quizás sea el dato que consolida la idea de que Neuquén rompe la estacionalidad y lidera el segmento a nivel regional.

Cuánto gastan los visitantes

De acuerdo a los relevamientos turísticos realizados por provincia, el gasto promedio diario en la capital oscila entre los 170 mil y 270 mil pesos (incluyendo, gastronomía, hotelería, transporte y extras). Tomando el cálculo de una estadía mínima de tres noches, el ingreso de capital nuevo que el turista deja en la capital provincial, orilló entre 510 mil y 810 mil pesos, por persona.

Los datos oficiales confirman lo que cada fin de semana largo los vecinos capitalinos comprueban en la ciudad. Cada vez son más las personas de otros lugares que eligen a la capital provincial como el lugar para descansar y entretenerse.

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De estos temas hablamos con Diego Cayol, secretario de Turismo de la ciudad de Neuquén. En diálogo con LU5 aseguró que “los fines de semana largos dejaron de ser períodos de baja actividad para transformarse en momentos de alta ocupación y movimiento económico”.

El funcionario remarcó que la estrategia impulsada por el municipio apunta a consolidar a Neuquén como un destino de referencia en la Patagonia, con propuestas permanentes para residentes y turistas.

“Durante este último fin de semana largo tuvimos más del 50% de ocupación hotelera y eso tiene que ver con las actividades que ofrece la ciudad”, explicó Cayol.

El funcionario destacó que el crecimiento no responde únicamente a los eventos organizados por el municipio, sino también al trabajo conjunto con el sector privado y a una agenda diversa que incluye propuestas culturales, deportivas y gastronómicas.

“Queremos que la gente ya tenga incorporada la idea de que cuando viene a Neuquén siempre encuentra algo para hacer”, sostuvo.

Las propuestas de Neuquén

Entre las actividades recientes mencionó Neuquén Emprende, Confluencia de Sabores, las propuestas gastronómicas vinculadas al 25 de Mayo y la experiencia inmersiva del Cabildo montada en el Parque Jaime de Nevares.

image Diego Cayol.

“Solo en la propuesta gastronómica se vendieron unas 2.000 porciones de locro y la respuesta de la gente fue extraordinaria”, afirmó.

Según Cayol, estos eventos generan un impacto directo sobre la economía local.

“Lo importante es que cada actividad permita que el sector privado tenga beneficios, que los gastronómicos vendan más, que los hoteles tengan mayor ocupación y que toda la cadena turística pueda crecer”, señaló.

Los números también reflejan una tendencia sostenida. El secretario explicó que históricamente los fines de semana representaban el período de menor actividad para la ciudad, una situación que comenzó a revertirse durante los últimos años.

“Todos los fines de semana largos de este año superaron el 50% de ocupación y en algunos casos llegamos al 80%”, indicó.

Además del turismo tradicional, el municipio detecta un fuerte crecimiento del visitante recreacionista, es decir, personas que llegan a la ciudad por el día, consumen servicios y participan de actividades sin necesidad de pernoctar.

Otro dato que llamó la atención fue la consolidación de los recorridos turísticos urbanos.

“Hoy tenemos dos buses de doble piso y prácticamente salen completos todos los días”, explicó.

Durante el fin de semana largo del 25 de Mayo, unas 850 personas utilizaron los servicios turísticos municipales.

“El 70% de quienes participaron no eran de Neuquén capital, lo que demuestra que existe un interés concreto por conocer la ciudad”, aseguró.

Aspectos por mejorar

Cayol también reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, especialmente en la atención al visitante, aunque destacó avances importantes en materia de capacitación.

“Siempre hay cosas para mejorar. Estamos trabajando con el sector hotelero, gastronómico y comercial porque el primer contacto con el turista es fundamental”, afirmó.

En ese sentido, explicó que se desarrollan capacitaciones permanentes y actividades destinadas a que quienes trabajan de cara al público conozcan mejor la oferta turística local.

“Necesitamos que la persona que recibe al visitante se enamore de la ciudad y pueda transmitir todo lo que Neuquén tiene para ofrecer”, expresó.

El funcionario observó además un cambio cultural en el sector privado.

“Antes muchos comercios cerraban durante los fines de semana. Hoy cada vez más establecimientos abren porque ven que existe demanda y que el esfuerzo tiene una compensación”, sostuvo.

Respecto al vínculo entre cultura y turismo, consideró que los espectáculos y eventos son una herramienta clave para atraer visitantes de otras localidades patagónicas.

“Hay personas que vienen desde ciudades cordilleranas o incluso desde Bariloche porque encuentran en Neuquén actividades que no tienen disponibles en esta época del año”, señaló.

La agenda del invierno

Con la llegada del invierno, la Municipalidad ya trabaja en una nueva agenda de actividades que incluirá propuestas gastronómicas y acciones promocionales para seguir posicionando a la ciudad como destino turístico.

“Venimos con la Semana de los Sabores de Invierno, con el Salón de Pastelería y Gastronomía y con nuevos paquetes para recorrer la ciudad y sus alrededores”, adelantó.

Y concluyó: “Queremos que el resto de la Argentina sepa todo lo que puede encontrar en Neuquén. La ciudad está consolidando un perfil turístico propio y cada vez más gente lo está descubriendo”.