Turismo de bodas: Neuquén habilitó los matrimonios de extranjeros

La provincia de Neuquén dio un paso estratégico para ampliar su oferta turística y posicionarse en el mercado internacional de las llamadas "bodas de destino" . A partir de una nueva disposición, las personas extranjeras no residentes podrán contraer matrimonio en territorio neuquino , una medida que apunta a potenciar el turismo de experiencias en algunos de los escenarios naturales más atractivos de la Patagonia.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

La resolución encomendó a la Dirección Provincial de Registros Civiles la gestión de las solicitudes de matrimonios de extranjeros no residentes, garantizando el acceso a un derecho reconocido por la legislación argentina sin importar la nacionalidad o el domicilio de los contrayentes.

Con esta decisión, la provincia busca captar un segmento turístico en crecimiento a nivel mundial, donde las parejas eligen destinos exóticos o paisajes únicos para celebrar su unión y compartir la experiencia junto a familiares y amigos.

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Destino internacional para bodas

Los paisajes neuquinos aparecen como uno de los principales atractivos de la propuesta. Lagos, montañas, volcanes, bosques, ríos, viñedos y escenarios naturales característicos de la cordillera patagónica forman parte de la oferta que la provincia pretende mostrar al mundo.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que la medida permitirá sumar una nueva experiencia dentro de la amplia oferta turística provincial.

"Neuquén cuenta con una enorme diversidad de paisajes y experiencias que hoy atraen visitantes de todo el mundo. Esta decisión nos permite sumar una nueva propuesta turística vinculada a las emociones, las experiencias y la identidad de nuestros destinos", señaló la funcionaria.

Desde el Gobierno provincial consideran que el turismo de bodas puede transformarse en una herramienta para diversificar la matriz económica y fortalecer actividades vinculadas al sector turístico.

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Cuáles son los requisitos

De acuerdo con la normativa, las personas extranjeras no residentes deberán acreditar su ingreso regular a la Argentina mediante la documentación migratoria correspondiente. Además, tendrán que presentar una declaración jurada donde conste un domicilio de referencia en la provincia y el plazo estimado de permanencia en el país.

La implementación del procedimiento permitirá articular el trabajo entre organismos provinciales, municipios y el sector privado, involucrando a hoteles, establecimientos gastronómicos, organizadores de eventos, empresas de transporte y prestadores turísticos.

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El impacto económico

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, aseguró que la provincia reúne condiciones para posicionarse dentro del turismo internacional de experiencias.

"Neuquén tiene ventajas comparativas únicas para consolidarse como un destino internacional de experiencias. Nuestros paisajes, la calidad de los servicios turísticos y las características específicas de cada una de nuestras regiones nos permiten ofrecer propuestas diferenciales para el turismo de bodas", afirmó.

El funcionario destacó además el impacto económico que puede generar este tipo de eventos en las economías regionales.

"Cada evento moviliza una amplia cadena de valor vinculada al turismo, la gastronomía, la hotelería y los servicios, fortaleciendo las economías regionales. Neuquén no es solo petróleo; trabajamos para ampliar su matriz productiva y generar nuevas oportunidades en sectores estratégicos como el turismo", sostuvo.

La incorporación del segmento de bodas de destino se suma a las acciones que la provincia viene desarrollando para consolidarse como un referente del turismo de naturaleza, aventura, bienestar y experiencias en la Patagonia.