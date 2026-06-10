Leticia Esteves: "Neuquén ya dejó de ser un lugar solo para ir a esquiar"

La ministra Leticia Esteves , encabezó el lanzamiento de la Temporada de Invierno 2026 , en donde se reunieron autoridades, representantes del sector turístico, empresarios y referentes de la gastronomía típica de Neuquén .

En el marco de la presentación de la “Temporada de Invierno Neuquén 2026” que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , habló con LM Neuquén y analizó lo que se espera para los próximos meses.

Entre propuestas de comidas y vinos típicos de la provincia, durante el evento que reunió a autoridades, representantes del sector turístico, empresarios y referentes de la gastronomía, la funcionaria adelantó lo que se espera del clima y anunció las novedades, tanto en los cerros como en los centros turísticos.

Acaba de terminar “el año hidrológico más seco de los últimos 100 años de la historia de nuestra provincia. Tenemos datos de que este invierno va a ser mucho mejor. La primera nevada la esperamos para este fin de semana, sabemos que va a ser importante. Y después de la segunda quincena de julio ya va a estar consolidada, según los datos de los meteorólogos. Creemos que va a ser un invierno mucho mejor de lo que fue el año pasado”, explicó Esteves .

Lanzamiento temporada de invierno 2026 (19)

En esta línea, sobre las especulaciones de las pérdidas en la provincia como consecuencia de la falta de nieve en el lugar durante el invierno 2025, la ministra fue contundente y aclaró que, en materia de cantidad de turistas, de pernocte y movimiento económico, “la temporada del año pasado fue aún mejor que la del año anterior, que habíamos tenido muy buena cantidad de nieve”.

“Con lo cual eso habla de que ya dejamos de ser un lugar solamente para ir a esquiar, sino que los parques de nieve también generan un atractivo turístico”, aseguró Esteves en diálogo con LM Neuquén.

Lo que significa que los turistas ya no necesitan ir hasta la cima para esquiar, ya que los parques de nieve también tienen atractivo. A esto se suma que “la ciudad también se viene consolidando como un destino turístico importante como la región de Villa Pehue y Aluminé, por ejemplo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2064515265887440937&partner=&hide_thread=false UNA PROVINCIA QUE LO TIENE TODO



Presentamos en Buenos Aires la Temporada de Invierno 2026, con la mayor superficie esquiable de la Argentina y una oferta única que incluye cuatro centros de esquí, dos parques de nieve y espacios recreativos distribuidos de norte a sur de la… pic.twitter.com/55Z6hpo0R4 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 10, 2026

La ministra también habló sobre las novedades que se esperan para este invierno 2026. “El boom de esta temporada van a ser todos los cerros. Los ojos están puestos en Chapelco que están terminando sus obras, y los que lo conocen van a encontrar un cerro renovado”, explicó y adelantó que “Bayo también ha hecho una gran inversión con su nueva silla cuádruple. Lago Hermoso se viene consolidando dentro del Parque Nacional, un cerro más accesible para las familias. Vamos a estar trabajando además con las Termas en la Nieve. La oferta es muy buena y esperamos que esta vez también acompañe la nieve”.

La ministra cerró agradeciendo a los privados, a los que considera como una pata fundamental, ya que se han reconvertido e inclusive “muchos de los cerros hicieron muchas inversiones y los esquiadores que nos visiten van a encontrar cerros renovados”. Por lo que la labor del Ministerio será seguir “acompañando a los privados para que puedan desarrollar y cumplir sus inversiones”.

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Lanzamiento de Temporada 2026: “Conocer a Neuquén a través de los sentidos”

Durante el evento, la ministra amplió sus declaraciones previamente hechas a LMN, y aseguró: “Estamos orgullosos en Neuquén, no solamente con el producto nieve si no con todo lo que podemos ofrecer para que nos visiten en cualquier época del año”.

Y se refirió a la importancia de generar buen diálogo y trabajo en conjunto entre todos los niveles. “Para nosotros, el sector público y el sector privado tienen que trabajar de manera mancomunada. El turismo es la principal actividad en donde, si el sector público y privado no trabajan de manera conjunta, las cosas no funcionan. El Gobierno de la Provincia de Neuquén está generando el entorno para que los privados hagan lo que saben hacer: que es invertir, generar empleo, dinamizar la economía y, en definitiva, en este caso, generarle una excelente experiencia a todos los turistas”, cerró la funcionaria en el escenario ante un auditorio comandado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

También participaron el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet; y los intendentes Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Luis Madueño (Junín de los Andes), Javier Murer (Villa La Angostura), Oscar Mansegosa (Caviahue-Copahue), Arturo de Gregorio (Villa Pehuenia-Moquehue), Luis Albornoz (Villa Traful), Diego Victoria (Aluminé) y Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar).