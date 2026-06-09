Neuquén presentó la oferta de nieve más amplia del país

Con 2.510 hectáreas esquiables, cuatro centros de esquí, dos parques de nieve y múltiples propuestas recreativas distribuidas en todo el territorio.

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa , Neuquén presentó este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Temporada de Invierno Neuquén 2026 . Con propuestas de comidas y vinos, destacó la oferta de nieve más amplia del país, c on 2.510 hectáreas esquiables, cuatro centros de esquí, dos parques de nieve y múltiples propuestas recreativas distribuidas en todo el territorio.

Durante la presentación se exhibió la frase “Si sos Martínez o sos de Neuquén, tenés un 15% de descuento” para reforzar la acción promocional que ya fue viral en redes. La campaña Todo esto es Neuquén que ya es un éxito se renueva con una promoción especial desde mañana que permite acceder a ofertas, promociones y descuentos en hotelería, gastronomía, actividades turísticas para que disfrutar Neuquén al igual que Mariano Martínez.

Durante la presentación el gobernador destacó que “es muy especial, se ha trabajado muchísimo para poder incrementar la cantidad de turistas, para que puedan vivir nuevas experiencias, para que estén mucho más cómodos en nuestra provincia. Creemos que, más allá del clima que nos toque, tenemos muchas oportunidades para vivir experiencias ”, remarcó.

El mandatario recordó que tenemos la mayor superficie esquiable de la Argentina y todos los cerros se han preparado para esta temporada. “Todas se han mejorado su infraestructura, todos se han esforzado”, señaló y recordó que “estamos estrenando nuevos concesionarios, como es el caso del Cerro Chapelco, pero también en cada uno de los lugares se hicieron inversiones y mucho esfuerzo desde los distintos empresarios para que esta sea una temporada sin igual”.

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El lanzamiento reunió a autoridades, representantes del sector turístico, empresarios, operadores, referentes de la gastronomía y funcionarios de destinos turísticos de la provincia.

Mucho más que la nieve y el invierno

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre el Estado y el sector privado y recordó la propuesta turística neuquina trasciende la temporada invernal y se sustenta en una amplia variedad de atractivos naturales y culturales.

“Hoy estamos lanzando la temporada de invierno, pero Neuquén es mucho más que el invierno, es mucho más que la nieve que decora nuestros paisajes. Neuquén es ríos, lagos, termas, montañas y una gastronomía única que forma parte de nuestra identidad”, expresó.

“Los entornos naturales atraen al turista, pero quienes logran que tenga una buena experiencia y quiera volver son los neuquinos que lo reciben”, señaló.

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Esteves también valoró el esfuerzo realizado por el sector privado tras una temporada 2025 marcada por la escasez de precipitaciones y agradeció a los empresarios “que pese a las dificultades, siguieron invirtiendo y renovando la oferta turística”.

Los centros de esquí

La provincia ofrece cuatro centros de esquí: Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort; además de los parques de nieve Batea Mahuida y Primeros Pinos. La infraestructura se complementa con espacios recreativos como El Llano y los parques habilitados por la Administración de Parques Nacionales.

Neuquén dispone de 99 pistas para distintos niveles de dificultad, 45 medios de elevación y una capacidad de remonte superior a los 31 mil esquiadores por hora, consolidándose como la provincia con la mayor superficie esquiable de la Argentina.

Uno de los principales atributos de la oferta neuquina es la cercanía entre sus centros invernales. Sobre la Ruta de los Siete Lagos se ubican Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, conformando un corredor de nieve de relevancia nacional que permite combinar distintas experiencias en pocos kilómetros.

Lanzamiento temporada de invierno 2026 (19)

La temporada de invierno involucra de manera directa a destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Caviahue-Copahue y Andacollo, además de localidades asociadas como Aluminé, Junín de los Andes, Chos Malal y la ciudad de Neuquén, fortaleciendo el desarrollo turístico y económico en toda la provincia.

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Por su parte, el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet completó que “hemos venido con nuestra gastronomía para que tengan con todos nuestros productos. Nosotros entendemos que el turismo es integral y atraviesa a todas las actividades, y así lo trabajamos”.

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Acompañaron al gobernador también los intendentes Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Luis Madueño (Junín de los Andes), Javier Murer (Villa La Angostura), Oscar Mansegosa (Caviahue-Copahue), Arturo de Gregorio (Villa Pehuenia-Moquehue), Luis Albornoz (Villa Traful), Diego Victoria (Aluminé) y Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar).