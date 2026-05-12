Temporada de invierno 2026: ya hay fecha de apertura para el centro de esquí de Batea Mahuida

El parque de nieve cercano a Villa Pehuenia confirmó el cronograma de su temporada invernal 2026, sujeta a las condiciones climáticas y al nivel de acumulación de nieve.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales informó que el Parque de Nieve Batea Mahuida confirmó el cronograma de su temporada invernal 2026 , con fecha prevista de apertura para el miércoles 1 de julio, sujeta a las condiciones climáticas y al nivel de acumulación de nieve.

Ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia, en un entorno natural privilegiado con vistas al lago Aluminé y al volcán Batea Mahuida, este centro invernal se ha consolidado como uno de los destinos más característicos de la nieve neuquina, tanto por su paisaje como por su modelo de gestión comunitaria, impulsado por la comunidad mapuche Puel.

Desde la administración del parque informaron que el horario de funcionamiento será todos los días de 9 a 17, también condicionado por las condiciones meteorológicas y la seguridad operativa en pista.

Las tarifas para este invierno

En cuanto al esquema tarifario, se estableció que la temporada alta se extenderá desde la apertura hasta el lunes 17 de agosto inclusive, mientras que la temporada baja comenzará el martes 18 de agosto y se mantendrá hasta el cierre del complejo.

Asimismo, se confirmó la modalidad de pase de medio día, que permitirá el acceso a partir de las 13 y hasta el cierre de la jornada, ampliando las opciones para visitantes que planifican estadías más cortas.

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El beneficio para residentes alcanzará a personas con domicilio comprobable en Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, como parte de una política orientada a fortalecer el acceso local y regional a las actividades invernales.

En relación con el acceso de menores, se informó que el pase será obligatorio a partir de los seis años inclusive.

Un destino emblemático de la nieve neuquina

Con su propuesta orientada al esquí, el snowboard y las actividades recreativas en la nieve, Batea Mahuida se posiciona como uno de los centros más elegidos de la provincia, especialmente por familias y visitantes que buscan una experiencia cercana, accesible y en contacto directo con la naturaleza.

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La confirmación del cronograma de temporada permite anticipar la planificación del invierno 2026, en un contexto donde la nieve neuquina continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia.