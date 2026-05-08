La previa del invierno: una intensa nevada se sintió en varios puntos de Neuquén

Esta mañana se vivieron nevadas en varios puntos de la provincia de Neuquén.

La provincia de Neuquén comenzó a teñirse de blanco con la llegada de nevadas que marcaron un brusco cambio en el clima y anticipan el ingreso definitivo de las condiciones invernales en la región cordillerana.

Durante las últimas horas, distintos videos compartidos en redes sociales mostraron intensas precipitaciones de nieve en localidades y sectores turísticos de la cordillera neuquina. Los registros dejaron imágenes de caminos cubiertos, bosques nevados y vehículos transitando bajo una persistente caída de nieve.

En algunas zonas la nevada apareció de manera suave y constante , mientras que en otros sectores, como en pasos fronterizos, se observaron momentos de mayor intensidad, acompañados por viento y baja visibilidad.

La llegada de la nieve coincidió con un fuerte descenso de temperatura que se hizo sentir en gran parte de la provincia y especialmente en localidades de montaña, donde las condiciones cambiaron por completo en pocas horas.

Nieve en Junin y SMA

Esa nevada súbita, sin embargo, fue muy esporádica en San Martín de los Andes, sobre todo en el centro de la ciudad, donde la nevada durante la mañana fue intensa, pero en horas del mediodía ya se había despejado.

Las rutas bajo alerta

Los videos difundidos durante este jueves y viernes mostraron escenas típicas del invierno neuquino: montañas blancas y rutas donde los automovilistas debieron circular con extrema precaución.

En sectores cercanos a San Martín de los Andes, Villa La Angostura y áreas de alta montaña, la nieve volvió a modificar el paisaje luego de varios días de lluvias, viento y marcado descenso térmico.

También se registraron nevadas en pasos internacionales y caminos de la cordillera, donde organismos provinciales solicitaron circular únicamente con precaución y portación obligatoria de cadenas en determinados tramos.

Vialidad nacional informó también que el paso Pino Hachado permanece cerrado por acumulación de nieve y viento blanco.

La combinación entre nieve, viento y humedad generó además escenas de baja visibilidad y acumulación sobre banquinas y sectores elevados.

También se difundieron imágenes de la zona norte de la Ruta 40, específicamente en Naunauco y Chorriaca, donde el paisaje lentamente se teñía de blanco.

Nieve Chorriaca Ruta 40 norte

Temperaturas bajo cero

La presencia de nieve estuvo acompañada por temperaturas bajo cero en distintos puntos del interior neuquino. En algunas zonas cordilleranas se registraron mínimas cercanas a los 0°C e incluso valores negativos durante la madrugada.

El fenómeno generó además la aparición de hielo sobre la calzada en rutas del interior y sectores petroleros, según información de Defensa Civil. Esta situación que obligó a reforzar las recomendaciones para quienes debían viajar durante las primeras horas del día.

Mientras en la cordillera el paisaje comenzó a tomar aspecto invernal, en los valles y la capital provincial también se sintió el cambio de tiempo con fuertes ráfagas de viento, lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura respecto a días anteriores.

Frío polar en Neuquén: se esperan temperaturas bajo cero

Un ingreso de aire frío desde el oeste producirá un marcado descenso de la temperatura en Neuquén y la zona de influencia. El pronóstico para este viernes indica que será una jornada fría, prácticamente helada en la región, casi como un anticipo del invierno.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), se prevé para este viernes un continuo descenso de la temperatura. Durante el día rondará los 13 grados de máxima bajo un cielo cubierto, viento fuerte de hasta 45 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Mientras que, por la noche, el termómetro registrará 2 grados bajo cero, viento leve y ráfagas de hasta 54 kilómetros por hora.

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Por su parte, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) anticipa también que el viento y el frío serán los protagonistas del pronóstico para este viernes. Por la madrugada, la temperatura arrancará en 5 grados, el cielo parcialmente nublado, viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

En horas de la mañana la temperatura descenderá a los 2 de grados, el cielo estará mayormente nublado con viento de moderado a fuerte y ráfagas que se elevarán casi hasta los 70 kilómetros por hora. Por la tarde, ascenderá la temperatura a los 12 grados bajo un cielo nublado y el viento de hasta 50 kilómetros por hora y ráfagas que rozarán los 70 kilómetros por hora. Hacia la noche se mantendrán estas condiciones en general, excepto porque la temperatura bajará a los 6 grados en Neuquén.