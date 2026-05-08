Caos en barrio Melipal: un fuerte choque en cadena terminó con un auto secuestrado

Un Ford Fiesta impactó contra un remís Fiat Cronos y lo desplazó hasta chocar a un tercer vehículo estacionado.

El siniestro provocó susto entre los vecinos del barrio Melipal.

La ciudad de Neuquén capital fue escenario de un increíble choque ocurrido este viernes en horas del mediodía. El mismo fue protagonizado por tres vehículos y demandó un amplio operativo policial .

De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén , el siniestro ocurrió sobre calle 1 de Mayo al 2600 en el barrio Melipal y terminó con el secuestro del auto que habría provocado el impacto.

El choque involucró a un Ford Fiesta color champagne, un remís Fiat Cronos colorado y un Ford Ka que se encontraba estacionado sobre la misma cuadra.

La secuencia sucedió cuando el Ford Fiesta que circulaba por calle 1° de Mayo impactó al remís. A raíz de la violencia del choque, este fue desplazado y terminó colisionando contra el Ford Ka que estaba estacionado en el sector.

El accidente generó preocupación entre vecinos de la zona, ya que ocurrió en una franja horaria con movimiento vehicular en las inmediaciones del barrio Melipal.

Accidente - Primero de Mayo 3640 - Barrio Melipal (10)

Un vehiculo terminó secuestrado

Tras el choque, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

Como parte del procedimiento, la Policía secuestró el Ford Fiesta, señalado como el vehículo que habría originado el siniestro.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuál fue la mecánica exacta del accidente. Tampoco trascendieron detalles sobre el estado de salud de los conductores involucrados.