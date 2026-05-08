Lo que ocurrirá en los playoffs del Torneo Apertura 2026 si hay empate en los 90 minutos reglamentarios

Este fin de semana comienzan los octavos de final del Torneo Apertura 2026 , con eliminación directa en los cruces. Cuándo se juegan y qué criterio se utilizará si hay empate.

Torneo Apertura: qué ocurrirá en los playoffs en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios

El Torneo Apertura 2026 entró en su recta final . Terminada la fase regular, este fin de semana comienzan los playoffs , con duelos mano a mano y eliminación directa entre los 16 mejores equipos. Y una de las principales dudas es qué pasa si hay empate en los 90 minutos reglamentarios .

La Liga Profesional dispuso que los ocho partidos de octavos de final se dividan en dos días: cuatro se jugarán el sábado 9 de mayo y los otros cuatro un día después, el domingo 10 . Cabe destacar que serán locales los equipos que mejor terminaron ubicados en sus respectivas zonas.

Cómo se definen los cruces en caso de empate en el tiempo reglamentario

Como sucedió en el Clausura 2025, en caso de igualdad en los 90 minutos, los cruces de octavos tendrán alargue –dos tiempos de 15 minutos-. Y en caso de persistir el empate, la clasificación se definirá a través de los penales. El mismo criterio se aplicará en cuartos, semifinales y en la gran final.

En el torneo anterior, varios partidos llegaron a este mecanismo de desempate. De hecho, Estudiantes se consagró campeón tras vencer 5-4 en penales a Racing en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, en ese mismo certamen, Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra en el alargue de los octavos y Racing superó a Tigre por penales en los cuartos.

Así serán los cruces de octavos de final: días y horarios

La organización confirmó los días y horarios de los ocho partidos de los octavos de final:

Sábado 9 de mayo:

16.30 h – Talleres vs. Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes

en el Estadio Mario Alberto Kempes 19 h – Boca Jrs. vs. Huracán en la Bombonera

en la Bombonera 21.30 h – Argentinos Juniors vs. Lanús en el Diego Armando Maradona

en el Diego Armando Maradona 21.30 h – Independiente Rivadavia (M) vs. Unión de Santa Fe en Estadio Bautista Gargantini

Domingo 10 de mayo:

15 h – Rosario Central vs. Independiente en el Gigante de Arroyito

en el Gigante de Arroyito 17 h – Estudiantes de La Plata vs. Racing en el Jorge Luis Hirschi

en el Jorge Luis Hirschi 19 h – River Plate vs. San Lorenzo en el Monumental

en el Monumental 21.30 h – Vélez vs. Gimnasia de La Plata en el estadio José Amalfitani

cuadro torneo apertura Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Apertura.

Los ganadores de cada llave se cruzarán en cuartos de final entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, dependiendo del día en que cada equipo haya disputado su partido de octavos.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17 (aún a confirmar) y la gran final tendrá lugar el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

De cuánto es el premio económico por ser campeón del fútbol argentino

Además de la gloria deportiva, el ganador del Torneo Apertura embolsará un premio de US$ 500.000, un monto que se mantiene estable desde varias competencias. En realidad, se trata de una cifra que no proviene de la AFA, sino que la otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), al igual que hace con el resto de las federaciones de Sudamérica. Además, el campeón se llevará el 70% de la recaudación de la final disputada en cancha neutral.

Estos montos ubican al fútbol argentino por debajo de la mayoría de los campeonatos relevantes de Sudamérica y resultan todavía más modestos en comparación con lo que reparten las principales ligas europeas.

El título nacional también otorga la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, que implica una ganancia extra muy relevante. En la actual edición del torneo continental, los equipos se aseguraron un ingreso base de 3 millones de dólares solo por participar de la fase de grupos. Además, la Conmebol otorga una suma extra por cada partido ganado y premios por avanzar de ronda.