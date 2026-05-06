Duro revés: FIFA confirmó una importante sanción para Prestianni que lo complica para ir al Mundial 2026

La Federación madre del fútbol mundial confirmó una sanción que pone en jaque el sueño mundialista del jugador. Cuál fue la determinación.

El sueño de Gianluca Prestianni para jugar la Copa del Mundo tomó un camino sinuoso debido a una decisión contundente que tomó la FIFA con respecto a la sanción recibida en torno a la polémica con el futbolista brasileño Vinicius Jr en un duelo de Champions League.

Una medida tomada por la FIFA fue la que puso en jaque al futbolista: el ente que regula el fútbol decidió extender a nivel mundial la sanción que recibió, haciendo que el jugador no pueda disputar los primeros partidos del Mundial 2026 en caso de que sea citado por Lionel Scaloni.

La medida fue tomada después de una presentación de la UEFA , quien era la única entidad que había confirmado una sanción de seis partidos de suspensión. Este miércoles por la mañana, hizo uso del artículo 70 del Código Disciplinario, por lo que la medida tendrá alcance global, en cualquier torneo que dispute.

"El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga un efecto mundial. La sanción se ha extendido de acuerdo con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”, le dijeron desde la FIFA al diario AS.

Prestianni Mbappé Real Madrid Portada

La estrategia que habría imaginado AFA para sortear la situación

Según se conoció, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían tomado la determinación de que haga cumplimiento de la sanción en los próximos amistosos que tendrá el combinado nacional, pero esta propuesta fue en vano: los encuentros amistosos no acortan sanciones debido a que no son oficiales.

José Luis Chilavert postuló a un arquero para la Selección Argentina: "Es el sustituto de Dibu Martínez"

La sorpresiva consolidación de Santiago Beltrán en el arco de River generó un impacto que trascendió las fronteras del club de Núñez durante esta temporada. Con apenas 21 años, el juvenil se convirtió en una pieza fundamental para el esquema del equipo tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana frente a Bragantino. Su rendimiento en territorio brasileño no solo aseguró puntos vitales, sino que también captó la atención del histórico José Luis Chilavert.

Por qué Chilavert dice que Beltrán es el "sustituto del Dibu Martínez"

El ídolo paraguayo reveló que realiza un seguimiento exhaustivo de la carrera del golero desde sus primeros minutos en la división profesional del conjunto millonario. Para Chila, la autoridad con la que Beltrán domina su área y su capacidad de respuesta en situaciones límite lo posicionan como un proyecto de élite: "Argentina tiene que estar tranquilo, tiene el sustituto del Dibu Martínez".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2050553779540406395&partner=&hide_thread=false “Lo vengo siguiendo a Beltrán desde que debutó en el arco de River. Estamos en presencia de un arquero que la Argentina tiene que estar tranquila, soñar que TIENE EL SUSTITUTO DE DIBU MARTÍNEZ… sin lugar a dudas”.



José Luis Chilavert, en @radiolared. pic.twitter.com/Z0zZb7Pgua — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 2, 2026

Con respecto a las virtudes específicas que observó durante el último encuentro internacional de La Banda, el ídolo de Vélez detalló: "Resaltábamos la personalidad con la edad que tiene y la autoridad con que sale a buscar un balón arriba". La actuación del juvenil fue determinante el pasado jueves, especialmente al contenerle un penal clave a Eduardo Sasha cuando el marcador aún se encontraba igualado sin goles en San Pablo.

Aquella intervención permitió que el elenco comandado por el Chacho Coudet mantuviera el orden táctico y finalmente se llevara la victoria por 1 a 0 gracias a una anotación agónica del defensor Lucas Martínez Quarta. Sobre la dificultad que representa enfrentar una ejecución desde los doce pasos en condición de visitante, el exguardameta valoró: "Tapar el penal en un campo, en este caso en Brasil, no es fácil".

El ícono guaraní también cuestionó la mirada técnica del DT, quien intentó minimizar la exigencia que tuvo el juvenil durante los noventa minutos de juego en el exterior. Al describir una de las jugadas más riesgosas frente al conjunto brasileño, el referente resaltó: "Sacó una pelota que por ahí muchos no le dan importancia: se jugó el cuerpo, el pellejo".

Chilavert valoró las dos atajadas mano a mano de Beltrán

Además de las intervenciones directas en centros, el análisis técnico destacó la respuesta del arquero ante los remates de media distancia que buscaban los ángulos superiores del arco de River. Sobre la complejidad de resolver estos disparos, el histórico arquero explicó: "Dos remates desde fuera del área los sacó tocándole con la mano. Para muchos es fácil, pero hay que sacarlos".

Chilavert hizo hincapié en que las condiciones actuales de los elementos de juego aumentan la dificultad para los novatos, ya que la pelota toma mayor velocidad en campos rápidos. El paraguayo elogió que el juvenil no se dejara amedrentar por estas variables técnicas externas ni por la presión de la hinchada local: "Las pelotas hoy en día... esta pelota para más toma velocidad y se mueve".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050028699941007640&partner=&hide_thread=false ¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yMJQg9je20 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

El presente de Beltrán lo ubica como una de las figuras estadísticas del Grupo H en la Sudamericana, donde el Millonario lidera la zona tras el triunfo en tierras paulistas. El golero logró mantener su valla invicta en un contexto en el que el equipo brasileño remató en más de seis ocasiones con dirección franca hacia los tres palos. "Para mí, estamos en presencia de un arquero por el que la Argentina tiene que estar tranquila", cerró Chila.