Salió la sanción a Gianluca Prestianni por el cruce con Vinicius

Dos meses después del polémico cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior, en la serie de octavos de final de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid , la UEFA decidió sancionar al argentino con seis partidos por “posible conducta discriminatoria”.

Así lo informó el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo, que además solicitó a la FIFA extender el castigo a todo el mundo y a cualquier competencia oficial, incluyendo el próximo Mundial.

Según detalló la UEFA, tres de esos seis partidos quedarán en suspenso durante un período de prueba de dos años a partir de la fecha de la resolución. Eso significa que solo se aplicarán si el futbolista reincide.

Ese período ya incluye el partido de suspensión provisional que Prestianni cumplió el 25 de febrero, en el mismo duelo de vuelta de la eliminatoria de Champions 2025/26 entre el conjunto lisboeta y el merengue.

prestianni mbappé portada

El comunicado oficial señala textualmente: "Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria. La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión".

Y agrega: "Esta decisión incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica".

La investigación estuvo a cargo de un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, quien determinó la posible conducta discriminatoria del argentino. La sanción alcanza tanto a partidos oficiales de clubes como a encuentros de selecciones nacionales, siempre que el jugador esté disponible para ser convocado.

Antes de esta resolución final, el organismo ya había aplicado a Prestianni una suspensión de un partido, que le impidió jugar la vuelta ante el Real Madrid. Esa medida inicial se había basado en una "violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario", vinculado a conductas discriminatorias.

Por su parte, el jugador argentino se defendió en una entrevista con Telefé: "Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo y eso a mí me basta. Estoy muy tranquilo y agradecido al club, que también me creyó y apoyó en todo sentido, como también mis compañeros, que me lo demostraron puertas adentro, algo que vale mucho más que una historia en Instagram".