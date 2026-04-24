Petroleros cerraron un incremento: cuánto cobran desde mayo 2026 y cuál será el sueldo mínimo

Las cámaras empresarias y los gremios petroleros acordaron un nuevo aumento salarial que entrará en vigencia en la próxima liquidación de mayo 2026 . ¿Cuáles son los nuevos sueldos ?

Las cámaras empresarias hidrocarburíferas y los gremios del sector sellaron un nuevo aumento salarial para empleados petroleros de la región de Vaca Muerta. El incremento, que ya se verá reflejado en las liquidaciones de abril -a cobrar en mayo 2026 -, cierra el período de paritarias abril 2025-marzo 2026, y compensa parte de la inflación acumulada en ese lapso. ¿Cuáles son los nuevos sueldos de los petroleros ?

El convenio fue suscripto por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ) y la Cámara de Servicios Petroleros ( CASEPE ) junto con los sindicatos de Petroleros Privados y del personal jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fuentes gremiales remarcaron que el entendimiento alcanzado busca garantizar una recomposición salarial significativa para los trabajadores petroleros y anticipa cómo continuarán gestionándose las mejoras en el próximo tramo de negociaciones.

El convenio establece una recomposición salarial del 8,6% y tiene aplicación directa en la próxima liquidación de mayo 2026 . Sin embargo, según el análisis técnico difundido tras la firma, el incremento tendrá un impacto real del 7,68% en los haberes de bolsillo de abril respecto del mes anterior. Esta diferencia se genera tras la aplicación de los descuentos habituales, aportes y a la estructura salarial vigente dentro de la actividad. La diferencia entre ambos valores refleja el impacto real en los recibos de sueldo.

Empleados-petroleros.jpg El nuevo aumento tendrá un impacto real del 7,68% en los haberes de los trabajadores del sector. Fabián Ceballos

Para las operadoras y empresas de servicios que desarrollan actividad en la principal formación no convencional del país, el cierre de la negociación aporta previsibilidad en materia de costos laborales y permite avanzar con las liquidaciones del mes en curso con valores ya definidos.

De todos modos, el acuerdo aún debe ser homologado por las autoridades laborales para completar su vigencia administrativa, aunque ante el atraso en las negociaciones, estiman que se acelerarán los trámites, especialmente porque se trata de un sector de máxima prioridad para el gobierno por la generación de divisas. "Si no se autoriza, podría disparar un duro conflicto en Vaca Muerta", afirmaron desde los gremios.

Una vez homologado el acuerdo, se estima que se reactivarán las negociaciones entre los sindicatos y las cámaras patronales de cara a la paritaria 2026-2027. Lo cierto es que, con el aumento obtenido, se desactivan las posibilidades de medidas de fuerza en la actividad petrolera y, sobre todo, en la cuenca de Vaca Muerta, uno de los puntos económicos fuertes que el Gobierno nacional sigue con mayor atención.

Cómo impacta el nuevo aumento en los ingresos de los petroleros

El incremento acordado recae sobre las planillas de sueldos básicos y sobre todos los adicionales convencionales vigentes, sin excepción.

En este sentido, uno de los puntos más relevantes del nuevo esquema es la actualización del salario bruto mínimo. Si se toma en cuenta una jornada de ocho horas, desde abril 2026, ningún trabajador del sector ganará menos de $3.914.000, siendo una de las remuneraciones básicas más altas del mercado laboral argentino.

Trabajadores petroleros Desde abril, el salario mínimo para los trabajadores petroleros de Vaca Muerta superará los 3,9 millones de pesos.

El acuerdo también actualiza el valor de la vianda alimentaria, que queda establecido en $35.848,95 por jornada estándar. En cambio, se mantiene sin modificaciones el adicional específico denominado “Vaca Muerta”, que continuará en $380.000 hasta la próxima negociación salarial prevista para el ciclo 2026-2027.

Por último, el entendimiento incorpora una contribución sindical extraordinaria y por única vez de $151.000 por trabajador. Ese monto será abonado junto con los aportes del mes de abril, con vencimiento en mayo próximo.

El acuerdo llega en un contexto donde Vaca Muerta mantiene un rol estratégico en la producción energética argentina y concentra buena parte de las inversiones del sector. La formalización de este cierre paritario da certidumbre a los equipos de recursos humanos y contabilidad de las operadoras activas en la cuenca.