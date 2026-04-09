País La Mañana Uocra La Uocra confirmó aumentos salariales escalonados y sumas fijas hasta mayo 2026: cómo es la escala

Tras la firma de un nuevo acuerdo paritario, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) detalló los aumentos salariales escalonados y las sumas fijas que los trabajadores del rubro percibirán hasta mayo de 2026. + Seguir en + Seguir en







La Uocra confirmó aumentos salariales escalonados y sumas fijas hasta mayo 2026: cómo es la escala Claudio Espinoza

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), gremio que nuclea a los trabajadores del sector en todo el país, selló un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). En dicho convenio, se estableció un aumento salarial escalonado y sumas fijas hasta mayo de 2026.

En el convenio citado más arriba, la Uocra dejó expresamente fijado que el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y, en el marco de la negociación colectiva, las partes acordaron mantener una Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, asumiendo el compromiso de volver a reunirse el 20 de abril de 2026.

obreros construccion generica El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. Uocra: aumentos salariales escalonados y sumas fijas hasta mayo 2026 La Uocra logró incrementos salariales: