La Uocra confirmó aumentos salariales escalonados y sumas fijas hasta mayo 2026: cómo es la escala

Tras la firma de un nuevo acuerdo paritario, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) detalló los aumentos salariales escalonados y las sumas fijas que los trabajadores del rubro percibirán hasta mayo de 2026.
La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), gremio que nuclea a los trabajadores del sector en todo el país, selló un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). En dicho convenio, se estableció un aumento salarial escalonado y sumas fijas hasta mayo de 2026.
En el convenio citado más arriba, la Uocra dejó expresamente fijado que el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y, en el marco de la negociación colectiva, las partes acordaron mantener una Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, asumiendo el compromiso de volver a reunirse el 20 de abril de 2026.
Uocra: aumentos salariales escalonados y sumas fijas hasta mayo 2026
La Uocra logró incrementos salariales:
- para el mes de marzo de 2026 de un 2%; que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026;
- un aumento a partir del mes de abril de 2026 de un 1,9%, que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026;
- y un aumento a partir del mes de mayo de 2026 de un 1,8%, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026.
Además, según lo detalló la Uocra, los trabajadores perciben el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, pagadera en los meses de marzo, abril y mayo de 2026, que será abonada a las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CGT N° 76/75.
Escala salarial de la Uocra en abril de 2026
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $6.011.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.672.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $9.228.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $12.022.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $5.142.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.711.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.652.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.284.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $4.752.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.267.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.349.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.504.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $4.374.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.877.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.107.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.747.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $794.575.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $885.191.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.328.356.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.589.149.
Las sumas fijas de la Uocra entre marzo y mayo de 2026
Marzo de 2026:
- La Categoría de Sereno Zona "A": suma mensual de $115.500.
- La Categoría Ayudante Zona "A": suma mensual de $115.500.
- La Categoría 1/2 Oficial Zona "A": suma mensual de $123.000.
- La Categoría Oficial Zona "A": suma mensual de $134.100.
- La Categoría Oficial Especializado Zona "A": suma mensual de $147.000.
Abril de 2026:
- La Categoría de Sereno Zona "A": suma mensual de $78.400.
- La Categoría Ayudante Zona "A": suma mensual de $78.400.
- Lla Categoría ½ Oficial Zona "A": suma mensual de $83.500.
- La Categoría Oficial Zona "A": suma mensual de $91.000.
- La Categoría Oficial Especializado Zona "A": suma de $99.800.
Mayo de 2026:
- La Categoría de Sereno Zona "A": suma mensual de $98.500.
- La Categoría Ayudante Zona "A": suma mensual de $98.500.
- La Categoría ½ Oficial Zona "A": suma mensual de $104.900.
- La Categoría Oficial Zona "A": suma mensual de $114.400.
- La Categoría Oficial Especializado Zona "A": suma de $125.400.
Según lo apuntó la Uocra, dichas sumas se incrementarán de acuerdo con los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de la tabla salarial descripta más arriba.
Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
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