Video: petroleros y la Uocra, a las trompadas frente a la Legislatura de Chubut

Sucedió mientras se esperaba el discurso de apertura de sesiones del gobernador Ignacio Torres , que luego se refirió a la salida de YPF de los yacimientos locales.

El cruce entre petroleros y la Uocra se dió poco antes de la inauguración de sesiones ordinarias en la Legislatura de Chubut.

Una batalla campal entre gremialistas se presentó en las inmediaciones de la Legislatura del Chubut , en la previa de la apertura de sesiones ordinarias, cuando trabajadores petroleros e integrantes del sindicato de la construcción UOCRA protagonizaron una violenta pelea que incluyó cruces de palabras, empujones, trompadas, botellazos y piedrazos .

El enfrentamiento se desató durante la concentración que habitualmente acompaña el inicio del período legislativo, mientras en el recinto se aguardaba el discurso del gobernador Ignacio Torres para inaugurar el 54° Período de Sesiones Ordinarias .

En la zona también se encontraban representantes de Camioneros , militantes de distintos espacios políticos y trabajadores de la Cooperativa "Castelli" de Comodoro Rivadavia , que participaban de la movilización de rigor en este tipo de actos.

En cuanto se desataron los incidentes, la Policía provincial intervino rápidamente para separar a los bandos y contener la situación, evitando que pase a mayores.

Petroleros y la UOCRA a las trompadas frente a la Legislatura de Chubut

Según la información oficial, el episodio no dejó heridos de gravedad ni detenidos, y fue controlado en pocos minutos. Tampoco generó problemas para la realización de las actividades previstas.

Pero el registro en video de la refriega, difundido por Ahora Chubut, rápidamente empezó a viralizarse y dio cuenta del episodio que empaño la jornada. Hasta el inicio de la presentación del gobernador, ninguno de los dos gremios involucrados había emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Torres y la salida de YPF de Chubut

Minutos más tarde de los incidentes, en su mensaje ante legisladores y autoridades provinciales, el gobernador Torres dedicó una parte central de su discurso a la actividad hidrocarburífera, a la que calificó como el principal motor económico de Chubut, y al proceso de reconversión productiva que impulsa desde el Ejecutivo.

El mandatario salió al cruce de quienes reclaman que se frene la salida de YPF de los campos convencionales de la cuenca del Golfo San Jorge, lo cual profundizó las dificultades del sector, ante el declive de los yacimientos maduros.

"Muchos se rasgan las vestiduras diciendo: gobernador, usted tiene que frenar la salida de YPF. Juntemos a todo el pueblo para que la empresa no se vaya. Pero digámosle la verdad a los chubutenses", lanzó sentado frente a la oposición.

Torres explicó que la decisión de la compañía responde a una estrategia global que prioriza la rentabilidad del shale neuquino de Vaca Muerta, y planteó que la provincia debe apostar por atraer operadores dispuestos a invertir en la cuenca madura.

Ignacio Torres habnla durante la apertura de sesiones ordinarias 2026 en la Legislatura de Chubut El gobernador Ignacio Torres habla en la Legislatura de Chubut.

"Yo les pregunto sinceramente qué es más conveniente: que YPF, por la emocionalidad que nos genera la marca, siga desinvirtiendo y tengamos una agonía que dure años, o que venga alguien que invierta para sostener el trabajo", afirmó.

El gobernador también recordó que en 2013 la propia Legislatura habilitó a YPF a desprenderse de sus áreas en la provincia. Con dureza, apuntó contra los legisladores que hoy se oponen a la salida: "Los mismos que hoy gritan que YPF no se vaya son quienes habilitaron esa posibilidad. No sean caraduras, háganse cargo y no le mientan más al pueblo", les disparó.