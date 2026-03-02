Esto es lo que cobra un albañil por hora en marzo de 2026: escala salarial Uocra

Luego del último acuerdo paritario suscripto por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), este es el salario por hora de un albañil en marzo de 2026.
El último 12 de enero de 2026, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) -gremio que representa a los albañiles de todo el país- firmó un nuevo convenio paritario. A raíz de dicho acuerdo, también quedaron estipulados los distintos salarios de los albañiles para marzo de 2026.
La Uocra acordó aumentos salariales que contemplaron un incremento en el mes de enero de 2026 del 2%, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, y otro aumento a partir del mes de febrero de 2026 del 1,8%, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.
Así quedó la escala salarial de la Uocra para marzo de 2026
El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en marzo de 2026 oscila entre 3.980 y 10.940 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $5.470.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.071.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.397.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.940.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $4.679.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.196.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.358.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $4.324.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.793.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.597.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.648.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $3.980.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.438.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.377.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.960.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $723.032.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $805.489.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.208.753.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.446.064.
Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
Las sumas no remunerativas que perciben los albañiles de la Uocra
En el convenio citado más arriba, se suscribió el pago de distintas sumas no remunerativas para los albañiles de la Uocra, que quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Sereno y Ayudante: $96.800.
- Medio Oficial: $102.800.
- Oficial: $112.200.
- Oficial Especializado: $121.800.
Asimismo, de acuerdo al acuerdo paritario mencionado más arriba, suscripto por la Uocra -junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)-, las partes volverán a reunirse durante el mes de marzo, a los fines de evaluar los nuevos ajustes salariales para los meses sucesivos.
