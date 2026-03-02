Qué escribió Javier Milei en los Libros de Honor en la apertura de sesiones ordinarias

El presidente abrió el nuevo período de sesiones ordinarias, y tuvo gran repercusión su letra poco legible.

El presidente Javier Milei inauguró este domingo a las 21 horas el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso de la Nación Argentina. La ceremonia marcó el inicio formal del año parlamentario y se transmitirá por cadena nacional.

Este evento tuvo lugar en el históric o Salón Azul, u bicado debajo de la cúpula del Congreso , en un nuevo acto protocolar previos a la apertura formal de las sesiones. Milei ingresó al edificio acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y su hermana Karina Milei. Luego de atravesar el Salón de las Provincias y recibir el saludo institucional, el presidente se dirigió a proceder con las firmas.

En años anteriores, durante la apertura de sesiones ordinarias , Milei firmó los mismos libros solo con su frase característica : “ Viva la libertad carajo ”. Lo hizo así en 2024 y en 2025 .

En esta ocasión, el mandatario argentino dejó plasmado en el libro de la Cámara Baja y replicó en el de la Cámara alta: "La moral como política de Estado. Volvamos a los valores de Occidente: la Filosofía Griega, el Derecho Romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos". El mensaje quedó sellado con la frase: "Viva la libertad Carajo".

letra milei El presidente Milei habló en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Acompañado por la vicepresidenta Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei recorrió los pasillos del Palacio Legislativo antes de subir al estrado. La firma de los libros es el último paso formal antes de que comience la cadena nacional.

Cómo fue el discurso del presidente Milei en la apertura de sesiones

Durante casi dos horas y por cadena nacional, el libertario hizo un balance de su gestión, defendió las medidas económicas implementadas y protagonizó varios cruces con legisladores de la oposición, principalmente del kirchnerismo. Calificó a sectores opositores como "manga de ladrones" e "ignorantes", y exclamó frases como "¡Kukas, me encanta domarlos!" en medio de chicanas y reacciones en el recinto.

Entre las reformas mencionadas figuran modificaciones al Código Civil y Comercial, una reforma tributaria (con menos impuestos y mayor apertura económica), cambios en el Código Aduanero, la profundización del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como política de Estado, y avances en desregulaciones laborales y judiciales.

Por otra parte, el Presidente destacó el avance de su administración en la desregulación estatal y en la adopción de privatizaciones iniciales contempladas en la Ley Bases. Según precisó, el respaldo para estas medidas provino especialmente del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, con un balance de más de 14.500 desregulaciones implementadas. El mandatario afirmó: "Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo".

Asimismo, Milei remarcó los efectos favorables que estas políticas aplicaron en mercados estratégicos: "Las desregulaciones nos han permitido marcar un negocio del mercado aeroportical de pasajeros, y ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente, y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres".

MILEI APERTURA DE SESIONES

En el balance de gestión, el líder de la Libertad Avanza consideró estos resultados como la política de desarrollo "más eficaz del siglo", proyectando que la continuidad de estas iniciativas consolidará a Argentina como el país "más atractivo de la región".

El discurso cerró con la frase: "Hagamos la Argentina grande nuevamente", seguida de "Viva la libertad, carajo", a pocos minutos antes de las 23 horas.