Punto por punto, el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación

Live Blog Post

La frase de Milei sobre Neuquén

El jefe de Estado, aseguró que "en cinco años, el complejo energético por sí solo estará exportando 50 mil millones de dólares. No es una esperanza, es una realidad. El gran Neuquén, en pocos años, será otra de las metrópolis argentinas".

Acto seguido, el mandatario afirmó que "la minería se extenderá por toda la cordillera", una frase para nada casual luego del tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado.