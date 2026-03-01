Punto por punto, el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación

El presidente Javier Milei inauguró este domingo a las 21 el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso de la Nación Argentina. La ceremonia, prevista por la Constitución Nacional para cada 1° de marzo, marcará el inicio formal del año parlamentario y se transmitirá por cadena nacional.
Terminó el discurso de Javier Milei
Minutos antes de las 23, el Presidente dio cierre a su intervención en la apertura del periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.
