El discurso de Javier Milei en el Congreso con Neuquén en el centro del "nuevo mapa productivo"

El Presidente proyectó crecimiento económico vinculado a un salto exportador del complejo energético y dijo que la región será una de las principales metrópolis del país.

En un discurso cargado de chicanas al kirchnerismo y repasos de su gestión, el presidente Javier Milei abrió el periodo ordinario de sesiones del Congreso, ante la Asamblea Legislativa. Durante casi dos horas, el jefe de Estado anticipó un año reformista y proyectó un escenario de expansión del sector energético.

En ese sentido, Milei afirmó que “en cinco años el complejo energético estará exportando unos 50 mil millones de dólares” y agregó que “el Gran Neuquén en pocos años será otra de las metrópolis argentinas” , en una referencia directa al impacto de Vaca Muerta sobre la región.

La mención a Neuquén se alineó con la idea de un reordenamiento territorial por efecto de los grandes proyectos de recursos naturales. En esa línea, también circuló la lectura oficialista de que el dinamismo económico se desplaza hacia polos asociados a hidrocarburos y minería.

En paralelo, Milei dedicó un segmento a la minería, luego de la reforma de la Ley de Glaciares, y afirmó que "se desplegará por toda la cordillera y nos dará miles de puestos de trabajo”, y atribuyó parte de las discusiones del sector a la disputa política con sectores ambientalistas y al debate legislativo pendiente en torno a normas específicas.

En el recinto, el clima político se tensionó por los intercambios con el kirchnerismo y otros bloques opositores. Milei interrumpió varias veces la lectura para responder a gritos y lanzó descalificaciones y chicanas, con referencias a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de otras expresiones dirigidas a legisladores opositores.

El tono confrontativo también quedó reflejado en frases que el propio seguimiento en vivo registró dentro del Congreso, como “me encanta domarlos”, además de pasajes en los que Milei vinculó a “la política” con una lógica de “mafia” y mencionó al fútbol como parte de ese entramado, en una intervención que generó lecturas cruzadas dentro y fuera del recinto.

En cuanto a la agenda, el Presidente planteó un esquema de impulso reformista sostenido, con envíos mensuales de iniciativas desde el Ejecutivo. En el minuto a minuto se consignó que habló de paquetes de reformas preparados por los ministerios, con la idea de mantener un flujo legislativo regular durante 2026.