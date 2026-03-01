Natatorio, créditos para viviendas, asfalto y puentes en altura: los anuncios de Rolando Figueroa en la Legislatura de Neuquén

El gobernador de Neuquén inauguró el 55º período de sesiones ordinarias, con varios anuncios vinculados a obras viales, deporte, arte, seguridad, minería, viviendas y violencia de género.

El gobernador Rolando Figueroa dejó inaugurado, este domingo, el 55º período de sesiones ordinarias en la Legislatura del Neuquén , donde hizo un repaso del estado general de la administración pública y los principales ejes de las políticas que se impulsarán a lo largo del año. El gobernador hizo varios anuncios vinculados a obras viales, deporte, arte, seguridad, minería, viviendas y violencia de género.

Con la presencia de intendentes municipales, presidentes de comisión de fomento, presidente del TSJ, ex gobernadores y vicegobernadores, ministros, autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades municipales, concejales, entre otros, a las 9.45 se dio inicio a la sesión especial, a cargo de la vicepresidenta 1º Zulma Reina, para iniciar el período legislativo de la provincia.

La comisión de recepción que acompañó al gobernador durante su ingreso al recinto fue integrada por 14 diputados y diputadas. Fueron Luz Ríos, Yamila Hermosilla y Ernesto Novoa (Comunidad) ; J uan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci, Ramón Fernández y Gabriel Álamo (MPN); Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulián (PRO-NCN); Alberto Bruno (Fuerza Libertaria); Francisco Lepore (Avanzar); Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y César Gass (JxC - UCR).

"Tuvimos que poner en marcha una provincia que se encontraba en emergencia sanitaria, penitenciaria y de obra pública, las cuales han sido bien tratadas por los legisladores", inició Figueroa para continuar: "Voy a comenzar hablando de la más importante: la deuda moral y las diferentes injusticias que vivía el pueblo de Neuquén. Primero, la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Es muy importante marcar el cambio: la eliminación de la planta política y el despido de 'ñoquis', sea quien sea".

"Eliminamos a los intermediarios de los planes sociales que vivían a costilla de los más humildes. La Justicia actuó libremente y terminó condenando a quienes habían sido responsables de robarle a los más necesitados. Apelamos esa medida porque estamos convencidos de que existió asociación ilícita; por eso apelamos", sentenció, y mencionó que "para transparentar la asistencia social, pasamos de 30.000 planes a 7.000, reordenando programas que se le pagaban incluso a personas que vivían en el extranjero. Además, sancionamos el proyecto de Ficha Limpia."

"Ordenar no es ajustar; ordenar es tener una provincia ordenada y lo hemos logrado entre todos. Hemos reducido la deuda pública en un 38%, siendo la provincia que más la redujo en el país. Cuando asumimos, la deuda era de 1.263 millones de dólares, lo que representaba el 83% de nuestros ingresos anuales. Hoy, esa cifra representa solo el 20% de nuestros ingresos, ascendiendo a unos 778 millones de dólares, que es la cifra que hemos pagado entre capital e intereses", sumó.

"Pero lo más importante es el cambio de paradigma. Mientras que en el Estado Nacional el stock de deuda representa el 42% del PBI, en Neuquén representa apenas el 3,4%. Esto ha transformado la percepción de nuestra provincia ante los mercados internacionales. Con este cambio de paradigma logramos reducir los gastos e ingresos corrientes al nivel más bajo de las últimas dos décadas: con solo el 1,2% de la población, generamos el 4,4% del PBI argentino", destacó Figueroa.

En tanto, destacó que "Neuquén es hoy la cuarta provincia exportadora del país" y puntualizó: "Generamos más de cinco mil nuevos empleos, lo que nos permitió reducir la pobreza en un 36%. Mientras la desocupación a nivel nacional se mantiene estancada, en Neuquén ha disminuido un 26%".

"Logramos reactivar con fuerza la obra pública, siendo el número uno en inversión por habitante. En nuestra provincia hemos invertido mil millones de dólares. Además de tener una deuda moral y financiera, teníamos una deuda de infraestructura; ese déficit, que era de 4.000 millones de dólares, hoy se traduce en oportunidades. Nuestro dinamismo poblacional supera con creces la media nacional", afirmó.

Anuncios para el deporte y el arte

"Vamos a lanzar la modernización tecnológica de la mano del Plan Pehuén. Nos enfocamos en garantizar el acceso a la calidad; para eso estamos trabajando en la ampliación del derecho a la educación. Hemos puesto en marcha las duplas pedagógicas y ya contamos con 37 escuelas infantiles habilitadas en todo el territorio", dijo y sumó: "Quiero resaltar el Plan de Becas 'Gregorio Álvarez': se beneficiaron 19.000 estudiantes en 2024 y otros 19.000 en 2025. Es fundamental valorar que el 80% de estos beneficiarios representa la primera generación de su familia que asiste a la educación superior, y el 75% son mujeres".

"Estamos presentando un proyecto de ley de acompañamiento a las trayectorias educativas de estudiantes deportistas. También quiero anunciar que vamos a becar a los mejores atletas, acompañándolos con una asignación mensual por 12 meses, equivalente a la beca 'Gregorio Álvarez'. Ambas no son excluyentes: un deportista de alto rendimiento que también es alumno puede obtener los dos beneficios. Además, incorporamos el 'Bono Neuquén en el Podio', que reconocerá a nuestros atletas cuando alcancen logros nacionales o internacionales. Nuestra política deportiva y comunitaria no es una suma de obras aisladas; estamos construyendo gimnasios y centros deportivos en toda la provincia."

Figueroa anunció la construcción del primer natatorio olímpico de la región en la capital neuquina, "un complejo de 7600 metros cuadrados con una pileta olímpica de 25 por 50 y una pileta semi olímpica". En tanto, dijo que se llevará adelante una pileta semiolímpica en San Martín de los Andes y el proyecto incluye también a Zapala y Plaza Huincul, "que cofinanciaremos junto a los municipios". El objetivo, dijo, es "que haya al menos un natatorio cubierto en cada una de las siete regiones de la provincia".

Por otro lado, anunció la creación de la Universidad de las Artes.

Lucha contra el narcotráfico

"La seguridad es una de las prioridades de este Gobierno", afirmó el gobernador al repasar los hitos legislativos y operativos del área. Se destacaron pasos fundamentales como la Ley de Reiterancia, la nueva Ley Orgánica de la Policía de Neuquén, la creación de los Consejos de Seguridad y la Desfederalización del Narcomenudeo. Bajo la premisa de enviar un mensaje claro —"En Neuquén no protegemos a quienes venden droga"—, se informaron los resultados de los operativos recientes: 236 allanamientos, 286 detenidos y 92 personas condenadas.

Figueroa hizo un reconocimiento especial al trabajo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y ratificó la política de incautación: "La droga secuestrada se quema en Neuquén y los bienes decomisados se reutilizan para combatir el mismo delito".

Con una inversión que alcanza los 3.000 millones de pesos, dijo, la fuerza policial incorporó dispositivos de control electrónico (Equipos Taser) y tres nuevas autobombas para el cuerpo de Bomberos de la Policía.

Neuquén, polo de desarrollo

En cuanto al crecimiento civil, se subrayó el dinamismo de la capital provincial, que hoy cuenta con 127 edificios en construcción. "Neuquén dejó de ser solo la ciudad más grande de la Patagonia; hoy es la ciudad más grande del sur argentino", afirmó, vinculando este fenómeno al constante flujo migratorio y la inversión privada en la zona.

Plan Vial Histórico

En un anuncio de alto impacto para la conectividad regional, Figueroa confirmó la ejecución de 787 kilómetros nuevos de asfalto, cifra que representa dos terceras partes de todo lo construido en la historia de la provincia. En total, se están interviniendo 1.463 kilómetros, priorizando la construcción de circuitos integradores.

El plan estratégico contempla obras clave para el desarrollo del Norte Neuquino:

Ruta 54: Se iniciará la pavimentación hasta Manzano Amargo , que junto a la Ruta 43 , consolidará un nuevo corredor turístico y productivo.

Ruta 39: Obra finalizada.

Nuevos asfaltos: Se iniciarán 91 kilómetros estratégicos que vincularán Andacollo con Los Miches , Los Guañacos y el paso Pichachén .

Ruta 21: Avances en el tramo desde Loncopué hasta El Huecú .

Ruta 43: A mediados de marzo comenzará la restauración integral de esta vía.

Uno de los hitos de la semana será el inicio de la pavimentación en la Ruta 7, desde Punta Carranza hasta la laguna Auquinco. "Esta obra es vital ya que vinculará Chos Malal con Añelo, uniendo regiones que históricamente estuvieron desconectadas", destacó Figueroa.

En la zona centro y sur, los avances incluyen:

Ruta 46: Ya se repavimentaron 51 de los 81 kilómetros previstos. Se confirmó que se asfaltará la totalidad de la Cuesta del Rahue .

Ruta 60: Obras hasta el paso Mamuil Malal .

Ruta 61: Pavimentación en marcha desde el acceso al Lago Huechulafquen .

Caviahue - Copahue: Continuidad en las tareas de mejora de la traza que une ambas localidades.

Puentes en altura

Con el objetivo de transformar definitivamente la movilidad en el Área Metropolitana, el Ejecutivo provincial presentó un plan de siete intervenciones estructurales. Además de la obra de Futaleufú, que vincula Neuquén y Plottier con Balsa Las Perlas, se proyectan obras clave supeditadas a la habilitación de Vialidad Nacional.

El plan busca eliminar las interrupciones de tránsito en puntos críticos mediante la construcción de puentes elevados:

Ruta 7 (Conquistadores del Desierto): Puente en altura para agilizar el flujo vehicular.

Ruta 7 (Altura Fasinpat/ex Zanon): Puente en altura y rotonda.

Una rotonda colectora y paseo sobre la Ruta 7 a la altura de la calle José Franzo, en Centenario . Conexión interurbana desde el Autódromo Provincial hasta la Ruta 67 por la calle Benito Machado . Es decir, un bypass entre la Ruta 7 y la Ruta 67 que atravesará todo Centenario para permitir la movilidad fluida entre ambas trazas.

Intersección Ruta 67 y Ruta 22: Puente en altura para eliminar la frenada en la rotonda actual.

Casimiro Gómez y Los Paraísos: Puente en altura que conectará con el Cañadón de las Cabras .

Corredor Ruta 22 y Autovía Norte. Se proyecta la duplicación de calzada sobre la Ruta 22 , en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la Autovía Norte. Asimismo, se intervendrá la zona de la ex bajada de Capex con 3,5 kilómetros de duplicación, accesos y obras complementarias que se extenderán hasta el "rulo" de Senillosa .

Una de las obras más importantes por su impacto en la industria hidrocarburífera es la duplicación de calzada de la Ruta 67. Se trata de 19 kilómetros nuevos desde la Autovía Norte (rotonda de Pluspetrol) hasta la Ruta 51. "Es una obra estratégica para ordenar el tránsito pesado y la logística de Vaca Muerta", destacó Figueroa, confirmando una inversión de $24.770 millones con fondos 100% provinciales.

Acceso a la vivienda: programa Neuquén Habita

"El acceso a la vivienda es fundamental. Al asumir, dijimos que la política habitacional necesitaba orden y decisión", afirmó el gobernador y recordó que con el respaldo de la Ley 3.467, se puso en marcha el Fondo Neuquino para la Vivienda, logrando un incremento del 125% en la recaudación en apenas un año.

Bajo la premisa de que "la eficiencia no es ajuste sino equidad", mencionó que el ADUS-IPVU segmentó 36.000 casos de adjudicatarios. "Se intimó a quienes tienen capacidad real de pago, mientras que se dispusieron abordajes sociales para 29.000 familias vulnerables", dijo y afirmó que "como resultado de este ordenamiento, se proyecta finalizar el año con 17.000 viviendas canceladas, la mensura de otras 6.000 unidades y la entrega de más de 1.000 escrituras, brindando seguridad jurídica a las familias neuquinas".

A través del plan Neuquén Habita, Figueroa anunció una inversión de 450 millones de dólares en dos años para viviendas, lotes con servicios, infraestructura básica y regularización dominial. En este marco, se realizó un anuncio clave: Créditos Hipotecarios Provinciales. "A partir de agosto de 2026, mediante el ADUS, se pondrá en marcha un programa de créditos individuales con financiamiento público provincial (no bancario). Estará destinado a la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda, con tasas accesibles y criterios de transparencia, pensando especialmente en la clase media trabajadora que no accede al sistema financiero tradicional", adelantó Figueroa.

Inclusión Rural y Adultos Mayores

El gobernador destacó también la línea "Hogar Rural Sustentable" y el avance en soluciones para la tercera edad, con el Complejo "Cuenca Capital", un proyecto innovador de 32 viviendas con espacios comunes, centro de día y pileta climatizada, diseñado para promover la autonomía de los adultos mayores.

Dijo que "este modelo no será un hecho aislado; se construirán siete complejos similares, uno en cada región de la provincia". Y concluyó: "El problema habitacional no se resuelve con un 'sálvese quien pueda', sino con planificación, justicia y decisión política".

