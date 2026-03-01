Bienvenido marzo: las predicciones del horóscopo para este domingo y cómo empezar el mes

Descubrí qué te depara el destino para este domingo 1 de marzo. Las predicciones en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco en el inicio del mes.

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo 1 de marzo

El horóscopo de hoy para este domingo 1 de marzo de 2026 llega con una energía renovada al marcar el inicio de un nuevo mes. Tras un febrero intenso, los astros proponen una jornada de introspección y planificación para lo que resta de la temporada. Es el momento ideal para fijar metas claras y disfrutar de la calma dominical en familia o con seres queridos.

La energía de Piscis continúa dominando el firmamento, lo que potencia la sensibilidad y la intuición de todos los signos del zodiaco. Este domingo invita a conectar con el lado espiritual y a dejar de lado las preocupaciones materiale s por un momento. Según los especialistas, los sueños y las corazonadas tendrán un papel protagónico durante las primeras horas de este nuevo ciclo que comienza hoy.

Antes de arrancar la rutina semanal y mensual, es fundamental realizar un balance de lo logrado hasta aquí para proyectar con éxito.

El cierre del fin de semana será clave para sanar vínculos y prepararse para los desafíos profesionales que trae marzo. A continuación, te presentamos el detalle de lo que dicen los astros para cada uno de los doce signos.

Las predicciones del domingo signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Iniciás marzo con un fuerte impulso renovador. Es un gran día para visualizar tus objetivos mensuales. En el amor, una conversación profunda te ayudará a entender mejor las necesidades de tu pareja y fortalecer el vínculo.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Los astros te sugieren un domingo de descanso total. Tu cuerpo necesita recuperar energías para marzo. En lo económico, evitá realizar compras impulsivas online y esperá a que avance la semana para decidir.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Tu vida social se activa en este inicio de mes. Un encuentro inesperado con amigos te traerá una propuesta interesante. Aprovechá la jornada para compartir tus ideas, ya que estarás especialmente elocuente.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Sentirás una conexión especial con tu hogar. Es un domingo ideal para reorganizar tus espacios personales. En el plano emocional, te sentirás muy contenido por tu círculo íntimo, lo que te dará mucha paz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Tu liderazgo natural se hará notar en una reunión familiar. Aprovechá para limar asperezas del pasado. En la salud, los astros recomiendan realizar alguna actividad física suave para liberar tensiones acumuladas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Es el momento de poner orden a tus finanzas de cara al nuevo mes. La planificación será tu fuerte hoy. En el amor, dejá que las cosas fluyan sin intentar controlarlo todo; la espontaneidad te sorprenderá.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): El equilibrio y la belleza serán tus prioridades este domingo. Dedicá tiempo a cuidar tu imagen personal. En el trabajo, una idea que venís madurando empezará a tomar forma real a partir de hoy.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Tu intuición estará más afilada que nunca en este comienzo de marzo. Confiá en tus corazonadas sobre esa persona que acabás de conocer. Es un día propicio para la lectura y el estudio de temas ocultos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Tu espíritu aventurero te pedirá salir de la rutina. Si podés, realizá una escapada cercana a la naturaleza. En lo profesional, marzo se presenta como un mes de expansión y nuevos viajes.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Aunque sea domingo, tu mente estará enfocada en las metas de largo plazo. Tratá de desconectar al menos unas horas para no saturarte. Un familiar requerirá de tu consejo y sabiduría.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Las ideas innovadoras serán la constante de tu día. Es un excelente momento para colaborar en proyectos grupales. En el amor, buscá espacios de libertad compartida que nutran la relación de pareja.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Con el Sol en tu signo, tu brillo personal es innegable. Aprovechá este domingo para celebrar la vida con alegría. Tus deseos tienen más fuerza que nunca en este inicio de mes; decretá lo que querés.