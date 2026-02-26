Horóscopo: qué dicen los signos para este jueves 26 de febrero

La Luna en un signo de tierra imprime un tono concreto a la jornada, mientras que aspectos activos de Mercurio favorecen diálogos, negociaciones y definiciones.

El jueves se presenta con un clima astrológico enfocado en lo práctico . La Luna transita por un signo de tierra , lo que aporta una energía de orden, responsabilidad y necesidad de resultados tangibles. No se trata de una jornada expansiva ni impulsiva, sino de consolidación: revisar lo hecho, ajustar lo necesario y proyectar con bases firmes.

En paralelo, Mercurio —planeta asociado a la comunicación, los acuerdos y los intercambios comerciales— mantiene aspectos dinámicos que activan el plano mental. Se favorecen las conversaciones claras, las negociaciones y la firma de compromisos, siempre que estén bien analizados. La recomendación general del día es evitar suposiciones y priorizar datos concretos.

El Sol continúa su tránsito por Piscis, aportando sensibilidad y una mirada más introspectiva, pero el predominio de la energía de tierra equilibra ese componente emocional con pragmatismo. La combinación puede traducirse en decisiones que contemplen tanto la intuición como la lógica.

Signo por signo, qué dice el horóscopo para el jueves 26 de febrero

Aries

La energía del día pide bajar el ritmo y enfocarse en lo pendiente. En el trabajo, conviene cerrar tareas antes de iniciar algo nuevo. Una conversación laboral puede aportar claridad sobre expectativas. En lo económico, es momento de revisar gastos. En el plano afectivo, evitar reacciones impulsivas será clave.

Tauro

La Luna favorece tu capacidad de organización. Es un día propicio para ordenar cuentas, planificar compras o evaluar inversiones. En lo laboral, podrías asumir una responsabilidad adicional. En lo personal, alguien cercano buscará tu consejo. Escuchar con atención será fundamental.

Géminis

Mercurio activa tu eje profesional. Se presentan oportunidades para negociar condiciones o presentar ideas. La comunicación fluye, pero conviene sostener argumentos con datos concretos. En lo sentimental, es recomendable aclarar malentendidos recientes.

Cáncer

El foco se traslada al ámbito doméstico y familiar. Podrían surgir decisiones vinculadas al hogar o a la organización cotidiana. En el trabajo, mantener un perfil prudente evitará tensiones. Buen momento para ordenar documentación o planificar compromisos próximos.

Leo

El día impulsa el contacto con terceros. Reuniones, llamados o intercambios pueden resultar productivos. En el plano profesional, una propuesta avanza si se presenta de manera estructurada. En lo afectivo, el diálogo directo será más efectivo que los gestos ambiguos.

Virgo

La energía de tierra te resulta afín. Es una jornada favorable para revisar metas, presupuestos o proyectos en desarrollo. En lo laboral, se destaca tu capacidad analítica. En salud, prestar atención al descanso y la alimentación ayudará a sostener el rendimiento.

Libra

Se activan decisiones vinculadas a estudios, capacitaciones o proyectos personales. El intercambio intelectual está favorecido. En pareja, conviene expresar expectativas de manera concreta. Evitar gastos innecesarios contribuirá a mantener equilibrio financiero.

Escorpio

La jornada invita a revisar acuerdos, especialmente aquellos relacionados con dinero compartido o responsabilidades conjuntas. En el trabajo, actuar con discreción será estratégico. En lo emocional, la introspección ayudará a ordenar prioridades.

Sagitario

Las relaciones ocupan el centro de la escena. Puede surgir una conversación relevante con socio o pareja. Escuchar activamente permitirá evitar conflictos. En el plano laboral, organizar tiempos será fundamental para cumplir con compromisos asumidos.

Capricornio

El día exige disciplina. La agenda puede estar cargada, pero la energía acompaña el cumplimiento de objetivos. Es un momento adecuado para presentar informes o cerrar etapas. En lo personal, equilibrar trabajo y descanso será necesario.

Acuario

La creatividad se combina con pragmatismo. Buen momento para estructurar ideas innovadoras. En lo afectivo, una charla pendiente puede generar acercamiento. Antes de asumir compromisos financieros, conviene evaluar detalles.

Piscis

Con el Sol en tu signo, se intensifica la percepción emocional. Sin embargo, la Luna en tierra aporta estabilidad. Es una jornada adecuada para tomar decisiones vinculadas al hogar o al ámbito familiar. En el trabajo, definir plazos concretos ayudará a evitar dispersión.