¿Bajan las temperaturas? Día por día, el pronóstico del tiempo en Neuquén

Las mañanas y noches frescas, con temperaturas agradables durante las tardes, continuarán en los próximos días en Neuquén. Así lo indica el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según el detalle, se prevé un periodo de tiempo bueno y soleado con un ascenso progresivo de la temperatura en toda la región. Estos días cálidos alternarán con otros más templados hacia el comienzo de marzo, bajo condiciones que podrían presentar periodos de inestabilidad en diversos sectores de la región.

Para este jueves 26 de febrero se anticipa una jornada con sol radiante y una temperatura máxima de 31°C, acompañada de vientos del sudoeste a 25 km/h con ráfagas de 28 km/h, mientras que por la noche el cielo se presentará cubierto con una temperatura de 15°C y vientos del sudoeste a 25 km/h con ráfagas de 44 km/h.

El viernes 27 de febrero el cielo estará cubierto con una máxima de 32°C y vientos del noroeste a 24 km/h con ráfagas de 40 km/h, condiciones que tornarán hacia la noche a un cielo mayormente cubierto con una mínima de 13°C y vientos del oeste a 43 km/h con ráfagas de 54 km/h.

Cómo sigue el tiempo durante el finde

Hacia el sábado 28 de febrero se prevé un día mayormente cubierto con una temperatura de 32°C y vientos del oeste a 28 km/h con ráfagas de 39 km/h, seguido de una noche con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 14°C y vientos del sudeste a 22 km/h con ráfagas de 34 km/h.

El domingo 1 de marzo el mes comenzará con cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima de 34°C con vientos del sur a 23 km/h y ráfagas de igual intensidad, mientras que la noche se presentará cubierta con una temperatura de 15°C y vientos del sudoeste a 28 km/h con ráfagas de 43 km/h.

Para el lunes 2 de marzo se espera un marcado descenso térmico con una jornada parcialmente nublada y máxima de 26°C, vientos del sudoeste a 51 km/h con ráfagas de 67 km/h, y una noche mayormente despejada con una temperatura de apenas 6°C y ráfagas de 46 km/h.

Finalmente, el martes 3 de marzo cerrará el periodo con cielo despejado tanto de día como de noche, con una temperatura máxima de 28°C y vientos del sudoeste a 10 km/h con ráfagas de 14 km/h, concluyendo la jornada con una temperatura de 10°C y vientos del noreste a 13 km/h con ráfagas de 16 km/h.