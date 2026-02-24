Bajan las temperaturas en Neuquén: ¿Qué pasará con el viento?

Para este martes se espera una disminución de las temperaturas, pero el calor no se irá de un día para el otro.

Luego de un lunes sofocante y con una tarde ventosa , para este martes se espera una disminución de las temperaturas en Neuquén, mientras que se espera viento con ráfagas molestas.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este martes 24 de febrero se espera una jornada de cielo despejado con una temperatura máxima de 25°C, acompañada de vientos de 41 km/h con ráfagas que alcanzarán los 46 km/h. Por la noche el cielo permanecerá mayormente despejado con una temperatura de 7°C y vientos de 18 km/h con ráfagas de 38 km/h.

Pero el calor no se irá de un día para el otro en la región. El miércoles 25 de febrero el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado durante el día con una temperatura de 29°C , vientos de 27 km/h y ráfagas de 30 km/h, tendiendo hacia la noche a un cielo mayormente cubierto con una temperatura de 12°C y vientos de 28 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

Balneario Gatica - Feriado - calor (4) Se vienen los últimos días de calor del verano en Neuquén. Claudio Espinoza

Hacia el jueves 26 de febrero se anticipa un día mayormente cubierto, pero el calor continuará con una máxima de 31°C, vientos de 21 km/h y ráfagas de 32 km/h, condiciones que darán paso a una noche de cielo cubierto con una temperatura de 14°C y vientos de 31 km/h con ráfagas que se mantendrán en los 51 km/h.

Para el viernes 27 de febrero se prevé un cielo parcialmente nublado con un ascenso térmico hasta los 33°C, vientos leves de 25 km/h con ráfagas de 43 km/h, manteniéndose la nubosidad parcial durante la noche con una temperatura de 13°C y vientos de 44 km/h con ráfagas de 57 km/h.

El tiempo durante el fin de semana

El fin de semana continuará con temperaturas agradables, para disfrutar la última temporada de verano. El sábado 28 de febrero continuará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 29°C, con vientos de 33 km/h y ráfagas de 60 km/h, mientras que por la noche el cielo seguirá parcialmente nublado con 10°C, vientos de 41 km/h y ráfagas de hasta 46 km/h.

Finalmente, el domingo 1 de marzo se espera un inicio de mes con cielo cubierto y una temperatura de 32°C durante el día, vientos de 25 km/h con ráfagas de 30 km/h, concluyendo la jornada con un cielo mayormente cubierto, una temperatura de 14°C y vientos que se intensificarán a 32 km/h con ráfagas alcanzando los 52 km/h