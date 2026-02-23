Andrés Calamaro anunció una gira por el país y vuelve a Neuquén

El músico se presentará el 2 de mayo en el Estadio Ruca Che con un repaso por sus canciones más emblemáticas. La preventa comienza el 24 de febrero.

El regreso de Andrés Calamaro a Neuquén ya tiene fecha confirmada. El artista anunció su nueva gira nacional, titulada “Como cantor” , y la capital neuquina será una de las paradas centrales del tour. El show está previsto para el 2 de mayo en el Estadio Ruca Che .

La gira recorrerá distintas provincias entre abril y mayo y culminará en Buenos Aires . En el caso de Neuquén, la expectativa es alta: cada visita del exintegrante de Los Abuelos de la Nada y referente del rock argentino convoca a un público transversal que abarca distintas generaciones.

Para titular la gira, Calamaro tomó como referencia una de las frases más citadas del Martín Fierro, reforzando una idea que atraviesa su obra: el canto como expresión vital y como territorio común. Desde la prensa oficial explicaron que el espectáculo pone el foco en la voz y en el repertorio, con una banda completa en escena.

Aunque no hay lanzamiento discográfico nuevo, el tour propone un recorrido por las distintas etapas de su carrera solista y también por las canciones que marcaron época desde los años 80 y 90. En ese sentido, el repertorio incluiría clásicos como Flaca, Mil horas, Sin documentos y Paloma, entre otros títulos que forman parte de la memoria colectiva del rock en español.

ANDRES CALAMARO

La fecha en Neuquén

El recital en la ciudad será el sábado 2 de mayo en el Estadio Ruca Che, espacio que en los últimos años volvió a consolidarse como sede de grandes shows nacionales e internacionales.

La gira comenzará el 24 de abril en Santa Fe y tendrá presentaciones en Corrientes, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Mar del Plata y Bahía Blanca, antes de cerrar el 26 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Cómo comprar las entradas

La preventa de entradas comenzará el martes 24 de febrero a las 16. Según se informó, los clientes de Banco Macro podrán acceder a una promoción de seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

La venta general se habilitará el miércoles 25 de febrero, con todos los medios de pago disponibles. Se espera que la demanda sea sostenida, en línea con lo que suele ocurrir en cada presentación del músico en la Patagonia.

Aún no se difundieron los valores oficiales para la fecha en Neuquén, aunque se prevé que en los próximos días se conozcan los detalles sobre precios y ubicaciones.

Desde la organización adelantaron que el artista “vive esta gira como un ritual”, en una etapa en la que prioriza el repertorio y el contacto directo con la audiencia. La propuesta de “Como cantor” refuerza esa línea, con una puesta centrada en las canciones y en la interpretación.