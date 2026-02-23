Sorpresa en Gran Hermano: Andrea del Boca se suma como participante

Este lunes 23 arrancó la Generación Dorada del reality de Telefe. Las novedades de la nueva edición del programa que conduce Santiago del Moro.

La cuenta regresiva ya terminó y la expectativa es total. Gran Hermano: Generación Dorada debutó el lunes 23 de febrero a las 22:15 por Telefe y no será una edición más : el formato celebra 25 años en la Argentina y la producción decidió romper todas las reglas desde el minuto uno .

Santiago del Moro apareció en pantalla apenas 39 minutos después de las 22 y sorprendió con el anuncio de la primera participante. Nada más y nada menos que Andrea del Boca . “Estoy con mucha ilusión y muchos nervios. Acá no hay personajes de por medio. Acá es Andrea, la que está en casa, la que le gusta el orden. Soy competitiva ”, dijo la actriz.

“Mi objetivo es ganar en buena ley”, dijo Del Boca que se convirtió en la primera jugadora en entrar a la competencia más famosa del país.

“La cocina va a ser mi lugar de privilegio. Esta casa me encanta. No se puede creer”, fue la primera sensación de Andrea tras ingresar a la casa. “Gracias Gran Hermano por invitarme a este viaje maravilloso”, dijo agradecida por la oportunidad de sumarse al reality.

La participación de Andrea del Boca en el reality de Telefe rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Los comentarios no tardaron en llegar y su nombre se volvió tendencia. “Amo que Andrea se va a encerrar como CFK”, “Andrea del Boca de actuar en novelas super exitosas a terminar compitiendo en Gran Hermano por una vivienda Roca. Hasta los actores se devaluaron en Argentina”, “Chicos, no puedo creer que metieron a andrea del boca uno siempre quiere tener fe pero no”, fueron algunos de los comentarios que se mostraron en contra de la actriz.

Cómo fue la primera gala de Gran Hermano

Durante el primer programa Santiago del Moroles dio la bienvenida a los primeros participantes en sumarse a la competencia mientras que el resto lo hará recién el martes 24 de febrero por lo que el suspenso y la expectativa por conocer a todos los hermanitos será por 48 horas.

El juego iniciará ni bien pise la casa el primer participante ya que el miércoles 25 de febrero será la primera gala de nominación. Sí, así. Sin vueltas. Las estrategias, las alienzas y la competencia se pondrán en marcha en el minuto cero de la competencia.

El confesionario, completamente renovado, será protagonista de un nuevo sistema de votación -que por el momento no se dio detalles- aunque se sabe que habrá “placa planta” para aquellos que no sumen al juego.