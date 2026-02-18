Se incendió la casa de un ex Gran Hermano: su hija se salvó de milagro

En los últimos días un ex Gran Hermano sufrió una pérdida significativa en su domicilio y le tocó atravesar un duro momento emocional junto a su hija de una manera inesperada. De esos episodios catastróficos que generan una fuerte carga emocional y provocan que cada una de las personas afectadas saquen fuerzas internas para sobrepasar el momento.

Fue Esteban Bam Bam Morais , el ganador de Gran Hermano 2007, quien sufrió una pérdida significativa en su casa. Es que un incendio originado en el interior de su casa arraso con la misma y provocó que tanto él como su hija sufran una pérdida grande y se salven, por un milagro, de una tragedia.

Era un día normal en la vida del participante, con la rutina de siempre a la hora de la siesta: dormir. Sin embargo, se convirtió en un viernes que no olvidará jamas. Es que a diferencia de otras veces, la niña decidió no dormir en la oficina que su padre tiene en la planta baja como lo hacía habitualmente y pidió, por deseo propio, salir a recorrer el barrio: “No, papá, vuelta en el cochecito” , le pidió la niña.

Incendio Bam Bam

Lo que llamó la atención del ex GH es que la niña parecía tener sueño, pero sin embargo la niña insistió con el pedido: "Fue un milagro del cielo, no sé por qué me dice: ‘No, papá, vuelta en el cochecito’”, dijo el diálogo con Teleshow.

En su relato contó que salieron a caminar y que cuando la niña se durmió en el cochecito tras una corta caminata, emprendieron la vuelta a casa. Allí no se encontró con olor a quemado que, para su hipótesis, podía provenir de operarios de la empresa eléctrica que estaban trabajando en la zona, pero en realidad el panorama no era el deseado ni esperado: “Entro y veo todo el techo con un colchón de humo. Al toque la agarro a mi hija, la levanto del cochecito y digo: ‘La pieza, la oficina’”.

“Se escucha una explosión, los vidrios volaron hasta la vereda de enfrente y cruzaban la calle. Yo agradezco a Dios que mi hija no se quiso acostar porque fue un minuto. Fue un minuto y quiso dar una vuelta en el cochecito”, contó sobre la situación mientras escapaba del lugar por la cantidad de humo.

En su relato dejó en claro que perdió todas las pertenencias tanto suyas como de su hija. “Perdí todo. Todo. Porque justo la pieza que explotó fue la oficina donde yo tenía todos mis ahorros, estaba ahorrando para una casa para mi hija”, reveló.

“Todo el humo, toda la casa negra, todos los placares, la ropa, todo. En donde no agarró el fuego, igual entró ese hollín. Toda la ropa, se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”, sumó.

Incendio Bam bam foto

Bam Bam cree que el fuego se habría originado producto del trabajo que realizaban los operarios en el cambio de un poste de luz. Según la hipótesis, se habría originado por un posible corte accidental del neutro de la línea eléctrica por lo que podría haber impactado una sobrecarga que habría derivado en una explosión, justo en la habitación donde habitualmente dormía su hija pero que ese viernes había rechazado.

“Los representantes de la compañía eléctrica se presentaron en el lugar, ofrecieron disculpas y la misma gente ese día me decía: ‘Quedate tranquilo, te van a reconocer todo’. Pero ahora el tema es el tiempo. Acá no sabés lo que es... hollín”, contó.

A su vez generó otra preocupación: "Encima el portón se desencajó todo. Entonces tengo que dormir acá arriba porque siempre después está el malicioso que ve eso y me da miedo que a la noche te abran el portón, quedó todo doblado. Entonces me da miedo que se me meta alguien y me saque algunas cosas, qué sé yo. Entonces tengo que dormir acá con un ojo abierto todas las noches”.