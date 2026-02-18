El sorpresivo gesto de Vero Lozano con la China Suárez en plena guerra con Wanda Nara

En medio de la extensa guerra mediática que mantienen la China Suárez y Wanda Nara , un nuevo gesto en redes sociales sumó tensión entre las partes. Mientras Wanda sostiene un segundo frente abierto con Vero Lozano por la conducción de la próxima edición de Bake Off, la conductora de Telefe sorprendió al darle “me gusta” a una publicación de la China en Instagram.

La reacción de Lozano, que se sumó a los likes de otras figuras como Delfina Chaves e Isabel Macedo, fue interpretada como una señal de apoyo a la actriz, justo cuando la disputa por el programa de pastelería divide aguas en la pantalla chica. El gesto de Vero cobra mayor relevancia porque llega en un momento en el que Wanda y la China no solo no liman asperezas, sino que además la empresaria atraviesa una puja silenciosa y cada vez más visible con la conductora de Cortá por Lozano por quedarse con la conducción del reality.

En este contexto, el like de Vero Lozano a la publicación de la China no pasó desapercibido y alimentó las especulaciones sobre las alianzas y respaldos dentro del universo televisivo. Para muchos, el gesto fue leído como una toma de posición clara en la interna que hoy sacude tanto a la pantalla como a las redes: por un lado, la disputa personal entre Wanda y la China, que arrastra viejas heridas desde el affaire con Icardi; por otro, la competencia profesional entre Wanda y Lozano por el codiciado puesto al frente de Bake Off.

image

El clima de tensión se hace sentir entre los seguidores y en los pasillos de Telefe, donde cualquier movimiento público suma un capítulo más a la novela.

El like de Vero Lozano a la China Suárez

Así, el inesperado gesto de Vero Lozano no solo aportó un nuevo condimento a la disputa, sino que también dejó en evidencia la sensibilidad del ambiente, donde cada like puede convertirse en noticia, y ser tomada como munición gruesa, y cada relación, en potencial alianza o conflicto dentro del universo del espectáculo argentino.

Semanas atrás, Yanina Latorre estuvo con Wanda Nara en un móvil en su programa de América TV, mantuvieron una conversación que derivó en la supuesta rivalidad con Lozano y la disputa por la conducción de Bake Off. En la charla, Yanina le recordó varios puntos de su conflicto con Vero: “Es también como la foto de Johnny Depp, ahí con Vero Lozano hay una guerra, porque ella hoy me dijo que Bake Off lo va a hacer”. Wanda respondió: “Y puede ser. La verdad es que está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y no puedo estar en tantos lugares”.

image

Latorre insistió: “Ah, vos decís que le dejás el lugar a Vero”. Nara aclaró: “No, no tengo ni idea, yo tengo mi contrato ahí, la verdad es que me da lo mismo”. Latorre insistió con la versión de Lozano: “Ella me dijo siguiente: ‘Con Wanda todo bien, cada vez que nos vemos, saludo, buena onda, pero siempre que puede, ataca. Sube lo de Bake Off cuando lo voy a hacer yo, sube la foto de Johnny Depp antes que yo’”. Nara minimizó la supuesta tensión: “Yo creo que ella está mucho más allá de eso y le importa un bledo”.

El panel profundizó en la percepción de la incomodidad de Wanda Nara en Telefe y la competencia interna. Yanina Latorre afirmó: “A mí me dijeron hoy que Verónica está odiada con que se esté hablando de Bake Off y Wanda, porque ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Wanda está creciendo mucho”.