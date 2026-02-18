El video hot de Graciela Alfano en una playa nudista

La exvedette levantó la temperatura de las redes con las imágenes de su visita a una de las playas más famosas de Punta del Este.

La exvedette, Graciela Alfano , volvió a hacer explotar las redes sociales y esta vez no fue por sus declaraciones picantes, sino por una jugada decisión: a sus 73 años la diva se animó al nudismo en una de las playas más famosas de Punta del Este y compartió todos los detalles de su aventura en su cuenta de Instagram.

Desde hace varias semanas, Alfano disfruta del verano uruguayo entre eventos exclusivos y días de relax frente al mar. Pero en las últimas horas, fue por más: visitó la reconocida playa Chihuahua, un paraíso elegido por quienes practican nudismo, y allí se mostró completamente desinhibida.

A través de su cuenta de Instagram, la exvedette compartió fotos y videos de su experiencia. Pero lo que realmente llamó la atención fue un clip donde apareció sin traje de baño, usando solo una gorra y cubriéndose con emojis. “Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico. ¡Los domos! A escasos metros de la playa y enclavados en medio de la Naturaleza Pura…”, escribió junto a las imágenes.

Y fue por más: “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, ¡¡revoleé la bikini al agua!!”, contó, desatando una ola de likes y comentarios de sus seguidores, que la llenaron de elogios por su actitud y su figura. Además, Alfano mostró parte de su estadía en un domo, una eco-cabaña de lujo ubicada a metros de la playa Solanas, donde se la vio relajándose en un jacuzzi al aire libre y disfrutando de la naturaleza con todo el confort.

A sus 73 años, Graciela Alfano sigue demostrando que no le teme a nada: ni a las críticas, ni a los prejuicios, ni a los límites. Ya sea en la playa, en la televisión o en las redes, la diva se mantiene como un verdadero ícono de la sensualidad y la libertad.

La filosa chicana de Graciela Alfano para Wanda Nara tras la polémica por los "24 centímetros"

Graciela Alfano sacudió el mundo del espectáculo con una historia de Instagram cargada de sarcasmo tras confirmarse la ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles. La exvedette utilizó la imagen de Pinocho y una canción alusiva para cuestionar la veracidad de los recientes dichos de la mediática empresaria. Con esta maniobra digital, la modelo logró transformar una antigua y polémica declaración de la conductora en una burla directa sobre la honestidad de sus relatos.

La ironía de la influencer apuntó a una publicación eliminada en la que la presentadora de "Masterchef" presumía de su tranquilidad frente a las críticas de su entorno y los medios. “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida”, había escrito la blonda originalmente. Así, Grace retomó el concepto de los centímetros pero lo vinculó al famoso personaje cuya nariz crece con las mentiras para desacreditar la versión de la conductora.

“Algunas lo que tienen de 24 cm. es la nariz”, disparó la diva en su red social, sumando un nuevo capítulo a su largo historial de enfrentamientos con el clan Nara. No es la primera vez que la actriz toma partido de forma tan vehemente, habiendo manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo incondicional hacia la China Suárez. Para Graciela, el hostigamiento mediático que sufrió la ex "Casi Ángeles" desde su relación con Mauro Icardi fue injustificado y rozó niveles vergonzosos.