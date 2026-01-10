La filosa chicana de Graciela Alfano para Wanda Nara tras la polémica por los "24 centímetros"

Graciela Alfano sacudió el mundo del espectáculo con una historia de Instagram cargada de sarcasmo tras confirmarse la ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles . La exvedette utilizó la imagen de Pinocho y una canción alusiva para cuestionar la veracidad de los recientes dichos de la mediática empresaria. Con esta maniobra digital, la modelo logró transformar una antigua y polémica declaración de la conductora en una burla directa sobre la honestidad de sus relatos.

La ironía de la influencer apuntó a una publicación eliminada en la que la presentadora de "Masterchef" presumía de su tranquilidad frente a las críticas de su entorno y los medios. “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida” , había escrito la blonda originalmente. Así, Grace retomó el concepto de los centímetros pero lo vinculó al famoso personaje cuya nariz crece con las mentiras para desacreditar la versión de la conductora.

“Algunas lo que tienen de 24 cm. es la nariz” , disparó la diva en su red social, sumando un nuevo capítulo a su largo historial de enfrentamientos con el clan Nara. No es la primera vez que la actriz toma partido de forma tan vehemente, habiendo manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo incondicional hacia la China Suárez . Para Graciela, el hostigamiento mediático que sufrió la ex "Casi Ángeles" desde su relación con Mauro Icardi fue injustificado y rozó niveles vergonzosos.

La bronca de Alfano con Wanda es de larga data

En intervenciones previas, Alfano incluso acusó a la empresaria y representante de futbolistas de manipular material privado para perjudicar la imagen del futbolista y su entorno sentimental. “Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean”, reveló en televisión tras leer supuestos chats con la intérprete. Esta postura desafiante refuerza su perfil como una figura que no teme confrontar a las personalidades más poderosas de la farándula argentina.

La reciente intervención de Alfano evidencia su gran habilidad para introducir mensajes irónicos en la agenda mediática, reconfigurando expresiones virales con su propio estilo punzante. Al posicionarse nuevamente lejos del rol de víctima que suele adjudicarse a Nara, la exvedette reafirma su teoría de que muchas situaciones son fabricadas para la prensa. La polémica digital promete escalar mientras los protagonistas de esta historia deciden si responderán a las provocaciones de la diva.