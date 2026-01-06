El jugado e íntimo posteo de Wanda Nara sobre su novio Martín Migueles

Wanda Nara apuntó contra todos en las redes sociales luego de los rumores que se generaron en torno a su relación con Martín Migueles. En su cuenta de X (ex Twitter) lanzó un posteo polémico que luego fue eliminado tras despertar repercusión entre sus seguidores.

En medio de rumores que sostenían una posible crisis sentimental y un malestar en las vacaciones de verano que pasaron junto a la familia en Punta del Este, la empresaria escribió: "Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”.

Por otra parte se refirió a una intimidad de su pareja: “ Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

“Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, sumó en el extenso escrito eliminado.

En un posteo en la misma sintonía pero despegado del anterior, sumó: "Tuve unas vacaciones hermosas. Este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada . Diferente fue el año pasado que viaje sin niños . Mi prioridad son ellos".

"Tuve unas vacaciones hermosas . Gracias por entender que este verano viaje con toda mi familia y preferi disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada . Diferente fue el año pasado que viaje sin niños . Mi prioridad son ellos . Ya volví a trabajar, está semana grabo 6 publicidades y estaré muchas horas en el canal como hice todo el año . Ojalá todos puedan elegir . Darme la posibilidad de decirle no a muchos trabajos me genera un poco de culpa . Pero trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje , sin corridas y sin horarios . Al menos estos 10 días . Gracias Desde mi camarín muy feliz por extender de más años mi contrato con Telefe", escribió.