El jugado e íntimo posteo de Wanda Nara sobre su novio Martín Migueles
La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity subió algunos posteos a sus redes sociales sobre su intimidad.
Wanda Nara apuntó contra todos en las redes sociales luego de los rumores que se generaron en torno a su relación con Martín Migueles. En su cuenta de X (ex Twitter) lanzó un posteo polémico que luego fue eliminado tras despertar repercusión entre sus seguidores.
En medio de rumores que sostenían una posible crisis sentimental y un malestar en las vacaciones de verano que pasaron junto a la familia en Punta del Este, la empresaria escribió: "Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”.
Por otra parte se refirió a una intimidad de su pareja: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.
“Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, sumó en el extenso escrito eliminado.
En un posteo en la misma sintonía pero despegado del anterior, sumó: "Tuve unas vacaciones hermosas. Este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada . Diferente fue el año pasado que viaje sin niños . Mi prioridad son ellos".
El escrito completo publicado por Wanda
"Tuve unas vacaciones hermosas . Gracias por entender que este verano viaje con toda mi familia y preferi disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada . Diferente fue el año pasado que viaje sin niños . Mi prioridad son ellos . Ya volví a trabajar, está semana grabo 6 publicidades y estaré muchas horas en el canal como hice todo el año . Ojalá todos puedan elegir . Darme la posibilidad de decirle no a muchos trabajos me genera un poco de culpa . Pero trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje , sin corridas y sin horarios . Al menos estos 10 días . Gracias Desde mi camarín muy feliz por extender de más años mi contrato con Telefe", escribió.
Te puede interesar...
Leé más
Los posteos de Wanda Nara de cómo enfrentó los rumores de infidelidad
¿Infiel? El novio de Wanda Nara le escribió mensajes a otra reconocida modelo
Ciro de Los Piojos confirmó su noviazgo con la bajista de la banda 22 años menor
-
TAGS
- Wanda Nara
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario