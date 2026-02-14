La foto que alimentó rumores de reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles

La blonda publicó una imagen de sus hijas y el crédito original pertenecía al empresario, de quien se separó hace algunas semanas.

Wanda Nara volvió a ser el foco de atención en las redes sociales en las vísperas de San Valentín, tras realizar un movimiento digital que generó múltiples sospechas sobre su vínculo con su ex Martín Migueles . La conductora de "MasterChef Celebrity" compartió en sus historias una fotografía que retrata una escena festiva y distendida durante el cumpleaños de una de sus hijas menores.

La imagen llamó la atención de sus seguidores debido a que el crédito original pertenecía a la cuenta personal del empresario , quien fue el encargado de capturar el momento familiar al aire libre. Lejos de pasar desapercibido, el reposteo de la presentadora fue interpretado por muchos usuarios como una señal de cercanía afectiva difícil de ignorar.

En un contexto donde cada interacción en Instagram es analizada al milímetro, la complicidad virtual entre ambos reavivó los rumores sobre una posible segunda oportunidad sentimental. El clima de la foto, marcado por la espuma y la alegría de las niñas , dejó en evidencia que el vínculo entre ellos se mantiene firme a pesar de la ruptura.

Sin embargo, y para sorpresa de quienes ya daban por hecha la reconciliación, la propia blonda decidió romper el silencio y referirse explícitamente a su presente amoroso actual. Durante una charla grabada con Evangelina Anderson e Ian Lucas en el reality culinario, la presentadora se encargó de desmentir cualquier vínculo formal con su anterior pareja.

Wanda-Migueles

Wanda volvió a aclarar que sigue soltera en "Masterchef"

En medio de una conversación divertida y distendida, la empresaria fue consultada sobre si continuaba sin compromiso, a lo que respondió con un contundente "sí" que despejó las dudas inmediatas. De esta manera, la animadora dejó en claro que le puso un punto final definitivo a su noviazgo con Migueles, a pesar de los gestos recientes.

La charla tomó un rumbo más picante cuando el influencer, de 26 años, le propuso presentarle algunos amigos suyos para que pudiera encontrar nuevamente el amor en el corto plazo. Entonces, la ex representante de futbolistas reveló un requisito fundamental y curioso que debe tener cualquier hombre que pretenda llamar su atención.

Ante la propuesta del joven youtuber, la empresaria reparó en un detalle especial sobre la edad de los candidatos, preguntando con desconfianza: “¿En serio? ¿Pero de tu edad no?”. La respuesta de su interlocutor fue tranquilizadora, asegurándole que los hombres en cuestión eran personas con mayor madurez y recorrido que él.

Este intercambio permitió ver a una Wanda relajada, que no esquiva las preguntas sobre su intimidad pero que marca límites claros respecto a los perfiles que busca para su vida. El rango etario parece ser un factor determinante para la modelo, quien prefiere evitar a los hombres jóvenes en esta nueva etapa.