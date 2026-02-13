Wanda Nara fue reemplazada en la conducción de MasterChef Celebrity y protagonizó un escándalo

En una edición especial del reality de cocina, la conductora se sacó ante un comentario y todo derivó en un escándalo.

A poco de finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity , desde la producción del programa decidieron innovar. Durante el rodaje de este 11 de febrero, Wanda Nara habría ocupado el lugar de participante para apoyar a Maxi López . Entonces, según informaron en SQP, Migue Granados tomó su lugar de conductora y en medio de las filmaciones tuvieron un cruce picante .

"No le molestó la conducción, pero sí un comentario de Migue Granados hacia ella y al programa en general. Fue tenso, pero él dijo: 'Vengo a conducir MasterChef, pero no tengo que hacer nada porque vos no hacés nada'", relató Majo Martino. Esto no solo habría enojado a Wanda sino también al jurado. Ese no habría sido el único escándalo durante el rodaje de MasterChef. Nico Peralta reveló que los cocineros contaron con la ayuda de ex participantes de otras ediciones, una de ellas fue Mica Viciconte, quien habría sido la "tercera" entre Wanda Nara y Maxi López.

"Maxi quiso elegir a la campeona, a Mica Viciconte, pero cuando Wanda ve cómo se le acerca ella, se enojó en serio. La frase que usó fue: 'Que no se acerque eh'", relató Martín Salwe. Con el tiempo adelantado que lleva el programa, es muy probable, que esta situación la veamos dentro de dos o tres semanas en pantalla.

image

En un programa especial, ex concursantes de otras ediciones de MasterChef Celebrity volvieron a las cocinas por una noche para ayudar a alguno de los actuales. Nico Peralta dio los nombres de los que regresaron y ya grabaron: Mica Viciconte, Vicky Xipolitakis, Tomás Fonzi, Roberto Moldavsky y el Mono de Kapanga.

Ellos acompañaron a Marixa Balli, Maxi López, Ian Lucas, el Turco Husaín y Cachete Sierra. La final de MasterChef se grabará el 20 de febrero y todos los participantes de esta última edición están invitados para apoyar a los finalistas. Valen Cervantes ya habría confirmado su presencia.

Maxi López se sinceró sobre su reconciliación con Wanda Nara

Maxi López se convirtió en el último tiempo en una de las figuras más queridas por el público argentino. Su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) le dio una popularidad que no tuvo en medio de su romance con Wanda Nara con quien mantuvo durante años una muy mala relación.

image

Sin embargo, el tiempo pasó, y las heridas sanaron. Así lo demuestran en sus divertidos cruces no solo en el reality de cocinas, sino en las redes sociales donde comparten a diario distintas actividades. Este lunes, López estuvo en el móvil de Desayuno America (América) y dio detalles de cómo se fue dando la reconciliación con la mediática con quien se separó en 2013 tras la famosa “icardeada”.

“Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos”, dijo Maxi en la entrevista.

“Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos”, explicó el participante de MasterChef que se convirtió en uno de los grandes candidatos a ganar la competencia.

Embed - MAXI LÓPEZ: "Hoy tener esta relación con Wanda es un premio"

Respecto a quién tomó la iniciativa para recomponer el vínculo, López se sinceró: “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años, pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto”. “Siempre estuve para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no”, comentó sobre el vínculo con Wanda a quien acompañó, sobre todo, en el diagnóstico de su enfermedad.