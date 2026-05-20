Lo que faltaba: Wanda Nara pidió por Mauro Icardi para MasterChef

La conductora televisiva destacada en los premios Martín Fierro con un galardón se refirió al futuro del certamen de cocina. Qué dijo.

Wanda Nara tuvo una noche emotiva en los premio Martín Fierro cuando Santiago Del Moro reveló que era la ganadora para la categoría Mejor Labor en conducción femenina en la televisión argentina por lo hecho en el programa MasterChef Celebrity, una decisión que generó un sinfín de repercusiones de otros famosos.

Luego de esta situación, Wanda fue consultada sobre la actualidad de su expareja Mauro Icardi. Contundente en su respuesta, apuntó: “No me meto en los problemas penales ni de mis novios, exnovios, ni de mis amigos”.

Durante una entrevista con el medio Puro Show, Wanda no omitió hablar de la situación legal con el futbolista: “Bastante tengo con mi situación legal, cada uno tiene que defender su situación y yo no tengo nada que ver. Mis cosas están muy bien, me estoy ocupando, estuve en la embajada turca con Ana (Rosenfeld)”.

Wanda Nara post MF

“Yo me defiendo nada más, mi otro ex turco tiene problemas judiciales y yo no me meto y cada uno sigue siendo padre, las cosas personales no tiene nada que ver con lo judicial”, sumó en sus declaraciones. En medio de su relato, no dudó en hablar de MasterChef Celebrity y lanzó una frase particular.

Es que en su relato, pidió la presencia de "un deportista y un actor". En la consulta de la periodista, la empresaria contó que Agustín Bernasconi le dijo que "le encanta el programa y que quiere estar".

En medio de esa situación, le preguntaron si el deportista que pretende sumar "juega en Turquía", en referencia a Icardi. De forma contundente, contestó: “¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”.