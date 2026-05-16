Bomba: sorpresa total por la desconocida que Wanda Nara quiere sumar a Masterchef Celebrity

La blonda, que seguirá siendo la conductora del ciclo culinario, estaría cerca de convencer a una persona muy ligada a Maxi López.

El mundo del espectáculo quedó completamente paralizado tras revelarse la última e inesperada estrategia televisiva de Wanda Nara para la próxima temporada de MasterChef Celebrity . La mediática conductora tiene intenciones de patear el tablero de la pantalla chica con una incorporación que promete generar altísimos niveles de audiencia. La elegida para encender las cocinas más famosas del país no es otra que la modelo sueca Daniela Christiansson , la actual pareja de su exesposo.

La primicia absoluta la dio el periodista Ángel de Brito a través de sus plataformas digitales, desatando una ola de comentarios y repercusiones en el ambiente de la farándula. El conductor de televisión confirmó el enorme interés de la empresaria cosmética por sumar a la europea al exitoso ciclo culinario de Telefe. La jugada fue calificada de forma inmediata por los especialistas del rubro como una verdadera bomba mediática debido al complejo historial familiar.

La repercusión en las redes sociales fue instantánea una vez que se viralizó la información sobre los planes que se analizan en los despachos del canal de Martínez. “Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara quiere a la sueca Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López, en la próxima temporada de #MasterChefCelebrity”, señalaba el texto que replicaron miles de usuarios. Los fanáticos del programa comenzaron a especular sobre cómo sería la convivencia entre ambas mujeres en el set de grabación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corrientes Positiva (@corrientespositiva)

El trasfondo de esta convocatoria resulta sumamente llamativo por los personajes involucrados en la trama afectiva que capturó la atención de la prensa durante la última década. Ocurre que la nórdica está casada con el exfutbolista surgido en River, con quien comparte la crianza de sus pequeños hijos Elle y Lando en el viejo continente. Por su parte, la carismática conductora es la madre de los tres hijos varones mayores del exdelantero del Barcelona.

Lejos de los antiguos escándalos judiciales y las feroces peleas televisivas del pasado, el presente de la familia ensamblada atraviesa un periodo de notable paz y armonía. La intención de sumar a la modelo al certamen de cocina es vista como un reflejo de la madurez y la excelente relación que mantienen actualmente los adultos. De concretarse el ansiado fichaje, la pantalla nacional será testigo de un hecho histórico para las revistas del corazón.

Qué falta para que Daniela Christiansson se sume a Masterchef

Los productores del certamen de gastronomía ya se encuentran evaluando los aspectos logísticos y económicos para formalizar la propuesta formal a la distinguida joven nacida en Suecia. Quienes conocen los pasillos de la emisora aseguran que la presencia de la rubia aportaría una notable sofisticación internacional al staff de participantes del formato internacional. La expectativa se mantiene en niveles máximos mientras se aguardan las primeras declaraciones públicas de las protagonistas.

Hasta el momento, ninguna de las dos figuras salió a desmentir los trascendidos. La estrategia de mantener el misterio forma parte del tradicional juego mediático que la mayor de las hermanas Nara domina a la perfección absoluta en cada proyecto. Los televidentes permanecen expectantes para descubrir si el debut de la actual esposa del exartillero se concreta formalmente.