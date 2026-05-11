Separado de Wanda Nara y a la Justicia: qué le pasó a Martín Migueles.

Martín Migueles estaría viviendo horas difíciles, Luego de que se conociera la noticia de que Wanda Nara decidió ponerle fin al vínculo sentimental que los unía, durante el fin de semana, el juez Ariel Lijo levantó el secreto de sumario en la causa que investiga el llamado "rulo del dólar blue".

Lo que quedó expuesto fue un sistema aceitado: empresas que necesitaban liberar importaciones pagaban sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina –las SIRA– en apenas una semana, cuando los tiempos normales podían superar los 180 días. El corazón de la evidencia era el teléfono de Martín Migueles. Del peritaje de ese celular surgieron conversaciones reveladoras. "Martin como va. Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%", le escribió en 2023 una persona identificada en la causa.

La respuesta de Migueles fue directa: "También ahora están mucho con el tema de la SIRA. Si tenés una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá". En otro intercambio, el empresario evaluaba cómo bajarle los puntos al soborno: "Yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10".

La causa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, ubica a Migueles como un operador clave junto a Elías Piccirillo –el exmarido de Jésica Cirio, ya detenido– y Francisco Hauque. Los tres habrían integrado la firma "Arg Exchange", a través de la cual se investiga si funcionarios del Banco Central autorizaban compras de dólar oficial que luego se revendían en el mercado paralelo con ganancias cercanas al 200%. El 7 de mayo se realizaron allanamientos en los domicilios de otros involucrados, entre ellos el financista Gonzalo "Gonzalote" Caló.

Martín Migueles y sus declaración en la Justicia

La separación se conoció 24 horas después del estallido judicial. La periodista Naiara Vecchio fue la primera en publicarlo en X: "Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora viajó a Uruguay a filmar la película: Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos". En El Run Run del Espectáculo de Crónica, por su parte, el periodista Fernando Piaggio sumó: "Se cansó y dijo 'hasta acá llegué'".

La versión fue confirmada por Karina Iavícoli en Infama: "Se habrían separado después del viaje a Japón", ubicando el punto de quiebre en el viaje que la pareja compartió a Asia pocas semanas antes. Según explicó, las diferencias se habrían profundizado durante la preparación del rodaje, cuando Migueles habría expresado sus celos respecto a Agustín Bernasconi, el galán elegido para acompañar a Wanda en la película.

En las redes, parte del público leyó la separación como una "operación" para despegarse del escándalo judicial. La lectura no es descabellada en términos de timing: el anuncio llegó en el momento más delicado para Migueles. Pero quienes la conocen sostienen que Wanda venía procesando la ruptura desde antes, y que la distancia geográfica –ella en Uruguay, él en Buenos Aires– ya había hecho su trabajo.

Versiones más, versiones menos, el empresario se presentó en la Justicia esta mañana. Fue en Comodoro Py en medio de la investigación judicial por las presuntas coimas vinculadas a las SIRA. La información fue revelada por Mercedes Ninci en La Mañana con Moria, donde detalló que el empresario llegó temprano a tribunales junto a su abogado para ponerse a disposición de la Justicia y responder sobre distintos elementos que aparecen en la causa.

Según relató Ninci, durante su presentación Migueles buscó despegarse de algunas de las pruebas y videos que trascendieron en las últimas semanas. “En el descargo dijo que la mano del Rolex no es la mano de él. También dijo que en el video que iba en el auto a toda velocidad iba con su hija. Hizo una serie de descargos”, explicó la panelista. Además destacó que nunca tuvo contacto alguno con funcionarios públicos.