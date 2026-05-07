Espectáculos La Mañana Wanda Nara Con beso y más, Wanda Nara y Maxi López estrenan su serie vertical: cuándo y cómo verla

La novela de Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi no tiene fin y a pesar de que cada uno siguió su camino por separado trasel escándalo, todavía existen repercusiones sobre el histórico suceso. No solo es un tema que hace mella en el mundo del espectáculo, sino que algunos integrantes siguen capitalizando el hecho en materia económica.

Las redes sociales estallaron en las últimas horas con un anuncio más que particular: el canal Telefe anunció la creación de la serie vertical "Triángulo Amoroso", que tendrá como protagonistas a Wanda y López. El canal de las pelotitas compartió en sus redes sociales un adelanto de la obra que buscará cautivar la atención de los televidentes.

De qué trata la novela Según se conoció a través de la web oficial del canal, la microserie tiene como trama a "Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad".