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Con beso y más, Wanda Nara y Maxi López estrenan su serie vertical: cuándo y cómo verla

Telefe compartió un adelanto de la microserie que publicará en distintas plataformas. Quiénes son las otras figuras que conforman el elenco.

Con beso y más, Wanda Nara y Maxi López estrenan su serie vertical: cuándo y cómo verla

La novela de Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi no tiene fin y a pesar de que cada uno siguió su camino por separado trasel escándalo, todavía existen repercusiones sobre el histórico suceso. No solo es un tema que hace mella en el mundo del espectáculo, sino que algunos integrantes siguen capitalizando el hecho en materia económica.

Las redes sociales estallaron en las últimas horas con un anuncio más que particular: el canal Telefe anunció la creación de la serie vertical "Triángulo Amoroso", que tendrá como protagonistas a Wanda y López. El canal de las pelotitas compartió en sus redes sociales un adelanto de la obra que buscará cautivar la atención de los televidentes.

De qué trata la novela

Según se conoció a través de la web oficial del canal, la microserie tiene como trama a "Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad".

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Cuándo y por dónde y se podrá ver

La misma estará disponible el lunes 11 de mayo en las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. A su vez se vería por la pantalla del canal luego de la emisión de Pasapalabra.

Un elenco con grandes nombres

  • Georgina Barbarossa
  • Yanina Latorre
  • Déborah Nishimoto
  • Sebastián Presta
  • César Bordón
  • Eugenia Guerty
  • Clara Kovacic
  • Pachu Peña
  • Lautaro Rodríguez
  • Lucas Spadafora
  • Nora Colosimo
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