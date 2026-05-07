Espectáculos La Mañana conmovedor El conmovedor momento que vivió un joven en Es mi sueño y se hizo viral

Un participante de tan solo 23 años hizo emocionar a todos en el programa de Guido Kaczka tras contar un momento personal durísimo. La presentación que hizo en medio del dolor. + Seguir en + Seguir en







Algunas historias conmueven tanto a los fanáticos como también a los jurados del programa Es mi sueño, conducido por Guido Kaczca, con situaciones de vida que deben afrontar y generan un mar de sensaciones en quienes escuchan. Este miércoles por la noche, un joven artista de nombre Julián, de 23 años, hizo emocionar a todos al revelar detalles de cómo llegó a cantar en el escenario del programa que se emite por El Trece.

Con un look característico y que imponía una personalidad arrolladora, el joven se paró frente a los presente contando detalles de su vida personal: “Me insistieron para venir, toda mi familia me atornilló el cerebro y obviamente con mucho gusto vine. Quería venir, pero me daba un poco de cosa”, explicó en el inicio de su relato, sin revelar el verdadero motivo por el cual no quería asistir y que tanta revolución le había generado en su cuerpo.

Julián cantante Es mi Sueño Una vez finalizada su presentación artística de la canción en portugués, “Depois do Prazer”, de Alexandre Pires, en el programa donde recibió la aceptación para seguir en el camino al Teatro Ópera, lanzó un mensaje que estremeció a todos los presentes por la valentía tomada: “Me tomo un minuto porque lo prometí. Quiero saludar a mi papá, que falleció ayer de corazón, y le prometí que iba a venir acá. Gracias a todos y prometo hacer todo por él y por ustedes”.