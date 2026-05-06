Anuncian el fin de "A la tarde", el programa de Karina Mazzocco, y el ciclo que lo reemplazará.

A pesar de que se convirtió en uno de los programas insignias de las tardes de América TV , el ciclo de A la Tarde llegó a su final y Karina Mazzocco , su conductora, decidió contarlo al aire y dar detalles de la angustia que siente ella y cada uno de sus compañeros.

Al inicio de una nueva edición del programa, Mazzocco miró fijo a la cámara y explicó: “Tras cinco años fantásticos A la Tarde llega a su fin. Un horario muy codiciando que queda disponible a finales de mayo”. “Solo tengo palabras de agradecimiento, llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente”, remarcó la presentadora que hace poco hizo una aguda crítica a los medios de comunicación.

Además, la exmodelo expresó: “Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor”. “Lo único que tengo es agradecimiento”, dijo Karina para dejar en claro que no tiene intenciones de generar mal ambiente al enterarse de la culminación del programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2052116473720520832&partner=&hide_thread=false "Estoy muy movilizada y triste"



Así anunciaba Karina Mazzocco que tras cinco años su programa, "A La Tarde", será levantado de la pantalla de América a finales de mayo.



En su lugar llegarán Tartu y Sabrina Rojas con un nuevo programa diario. pic.twitter.com/WiEqplPf74 — emi (@eeemiliano) May 6, 2026

“Estoy muy movilizada y muy triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros, tenemos una gran incertidumbre”, dijo la conductora que hace poco presentó a su hijo Malek. Para analizar lo que está sucediendo en el medio, Mazzoco comentó: “Esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y terminan”. “Llega a su fin con una mezcla de melancolía”, finalizó la artista que recibió duras criticas de parte de Yanina Latorre hacia los cambios en su programa.

La dupla que ocupará el espacio

Karina Mazzocco regresó en marzo a la pantalla de América TV renovada tras la licencia por maternidad que le permitió mantenerse alejada de los medios por unas semanas. Todo era expectativa con una nueva temporada de A la tarde, sin embargo el resultado no fue el esperado.

El programa dio un giro en su formato y el espectáculo dejó de ser el protagonista para darle paso a historias de vida impactantes. Al ver que el rating no cumplía con las expectativas, A la tarde volvió a sus raíces más fuertes con temas de la farándula. Pese a que intentaron todo para mantenerse a flote, no lo lograron y el ciclo llegará a su fin.

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"El programa de Karina Mazzocco termina, aunque todos seguirán ligados a la empresa", anunció Ángel de Brito a través de las redes sociales. A su vez, reveló quiénes reemplazarán a la conductora: "En un mes vuelven Sabrina Rojas y Tartu con programa diario, de 16:30 a 18:00 hs por América".

Cabe recordar que Sabrina Rojas y Augusto Tartu Tartúfoli se despidieron de Pasó en América en diciembre de 2025, y no continuaron con una nueva temporada del programa este año, pero ahora regresarán a la pantalla en un nuevo horario.